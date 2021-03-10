Итальянский апелляционный суд оставил в силе приговор Робиньо. Экс-нападающий сборной Бразилии может провести 9 лет в тюрьме, сообщает La Repubblica,.

В 2013 году Робиньо с друзьями в одном из ночных клубов Милана изнасиловали гражданку Албании, праздновавшую там свое 23-летие. При этом футболисту и еще пяти соучастникам вменялось в вину не просто групповое изнасилование, а совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

Следствие закончилось в декабре 2020 года, однако адвокат подсудимых подал апелляцию, в которой пытался убедить суд, что все это было по согласию потерпевшей.

В обосновании суда указано, что Робиньо вместе с сообщниками предлагали ложную и заранее согласованную между собой версию событий.

Помимо Робиньо, виновными признаны еще пять человек. Защита бразильца подаст апелляцию в кассационный суд, на это есть 45 дней.