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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Новая система компонентов — подарок для Трусовой. Их разработала российский судья

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ISU хочет избавиться от субъективных предрассудков.

Конгресс ISU в Пхукете подходит к своему концу, и напоследок делегаты форума обсудили одну из самых однозначных реформ. Совет Международного союза конькобежцев решил заняться проблемой субъективного подхода при оценке компонентов — критериев творческого подхода и презентации в фигурном катании. Теперь их будет не пять, а только три. Также ISU обновили критерии оценки компонентов и ужесточили контроль за судьями, чье мнение радикально отличается в ту или другую сторону от коллег. На бумаге изменения значительные и действительно должны помочь в борьбе с судейским волюнтаризмом, а также помочь самим арбитрам в их работе. Но вот возможна ли в принципе хоть какая-то объективность в субъективной плоскости?

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Главная проблема оценок за компоненты — одни и те же критерии

Если спросить обывателя, как оценивается выступление по фигурному катанию, то он сразу скажет — есть оценка за технику, а есть за артистизм. Они складываются вместе, и получается результат. Реальность намного сложнее. Современная эра, которая началась после реформы 2004 года принесла нам техническую оценку, включающую в себя баллы за прыжки, вращения, дорожки шагов и за компоненты. Последних — пять, и среди них есть попадание в образ и соответствие музыке, что подходит под идею оценки за артистизм, которая была в эпоху шестибалльной системы. Однако есть в компонентах и критерий скольжения, который скорее подходит под технический. В то же время при оценке прыжков внимание обращают и на попадание в музыкальный акцент, и на выразительность приземления... В общем, стереотипное представление оценки за компоненты как оценки за артистизм не совсем верное.

Но в то же время именно в компонентах больше всего субъективности. Редко услышишь осмысленные судейские споры по поводу второй оценки фигуриста. Критерии настолько размытые, что большинство даже и не понимает, почему ставятся те или иные оценки. Анализируют разве что аномальные скачки/падения и динамику по сезону, сравнивая с другими фигуристами, не более. Согласно правилам ISU баллы за «общее впечатление» (именно так в официальных документах называются компоненты) выставляются в соответствии со скольжением и навыком владения коньком (Skating skills), связующими элементами (Transitions), артистизмом и красотой исполнения (Performance), оригинальность построения программы (Composition) и соответствие музыки и образа движениями на льду (Interpretation of the Music). Мало того что подобные критерии субъективны, так они еще и повторяют друг друга. К примеру, в чем принципиальные различия между оценкой за красоту исполнения и соответствие музыки образу?

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Вместо пяти критериев теперь остается только три

Последним и озаботились в ISU, когда решились наконец-то взяться за проблему оценок общего впечатления. Текущий проект, которой одобрили большинство делегатов конгресса Международного союза конькобежцев в Таиланде, разработала российский судья Алла Шеховцова. Она видный человек в мировом фигурном катании с огромным опытом, правда с не самой очевидной репутацией: на Западе ее часто критикуют за участие в различных судейских играх, самым ярким из которых был скандал вокруг золота Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи. О влиянии Аллы говорит и тот факт, что она состоит в браке с Валентином Писеевым — серым кардиналом отечественного катания «нулевых». Возможно, в связи с этим была связана попытка Финляндии отклонить проект Шеховцовой, однако поддержку инициатива наших северных соседей не снискала. Поправки приняли, а значит, уже со следующего сезона мы будем жить по новым правилам.

Строго говоря, когда конкретно начнет действовать новый регламент в ISU пока не сообщали. Более того, этот вопрос на конгрессе даже не поднимался и на повестке не стоял. Следовательно, следует понимать, что поправка начинает действовать с момента ее принятия. Теперь вместо привычных нам пяти критериев по компонентам остается только три. Теперь у нас есть «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы «перформанса» и «интерпретации музыки». «Композицию» и «презентацию» оставляют с теми же значениями, что и прежде. А вот связующих элементов «Transitions», видимо, больше не будет вовсе. При этом переживать, что с уменьшением количества компонентов уменьшается их значение на общую оценку, не стоит. В техническом комитете ISU все продумали и пересчитали коэффициенты оценок за компоненты, и итоговая сумма баллов будет схожей с прошлой системой.

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Убирают оценки за связки — теперь прыгать много четверных будет проще

Теперь оценки за компоненты в женском одиночном катании будут умножаться на 1,33 (вместо предыдущих 0,80) в короткой программе и на 2,67 — в произвольной (ранее было 1,60). В мужском одиночном — на 1,67 (было 1) в короткой и на 3,33 (2) — в произвольной. В парном катании — на 1,33 (0,80) в короткой программе и на 2,67 (1,60) — в произвольной. В танцах на льду — на 1,33 (0,80) в ритм-танце и на 2 ровно (1,20) — в произвольном. Удивляет, конечно, что в ISU до сих пор продолжают выставлять разные критерии мужчинам и женщинам — странное гендерное разделение для третьей волны феминизма. Тем не менее главная проблема — это отмена оценок за переходы. Нужно дождаться полных трактовок новых правил, возможно, связки будут учитывать в композиции программы, однако, скорее всего, такого внимания к этому элементу больше приковано не будет.

В двух словах, теперь у спортсмена нет необходимости думать о насыщенности программы между прыжками. Можно хоть ехать на двух ногах от одного прыжка к другому — и на твои оценки это не повлияет. Александра Трусова, вероятно, оценит эти изменения — теперь пятиквадку будет делать проще. Еще один важный нюанс — со следующего сезона ISU иначе будет оценивать «коридор оценок». То есть разброс баллов между судьями, ведь за аномальные значения назначаются штрафные санкции.

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Теперь высчитываться этот коридор будет не за конкретный критерий компонентов, а среднее арифметическое за всю сумму. То есть нет никаких проблем поставить фигуристу 5-6 баллов за презентацию, если компенсировать низкий балл высокими оценками за скольжение. За пределы полутора баллов не выходишь — значит, все отлично. Это попытка борьбы с феноменом «группового мышления», когда судьи стараются соответствовать средним значениям и не пытаются оценивать критерии в соответствии с уровнем мастерства фигуриста.

Неизвестно, поможет ли такая поправка — это можно будет понять уже только исходя из судейской практики. Собственно, как понять и влияние новых правил оценки компонентов. Ведь главную проблему они так и не решают. ISU хотел упростить жизнь судьям, лишив их необходимости выставлять пять критериев и оставив только три. Но настоящим решением может стать только давно назревшее разделение судейской панели. С этим в совете ISU также согласны, но на такой раздутый штат у союза нет денег. Поэтому декларируемая еще с 2017 года идея откладывается до следующего конгресса, то есть еще на два года.

Фигурное катание
Александра Трусова
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