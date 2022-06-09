Новая система компонентов — подарок для Трусовой. Их разработала российский судья

ISU хочет избавиться от субъективных предрассудков.

Конгресс ISU в Пхукете подходит к своему концу, и напоследок делегаты форума обсудили одну из самых однозначных реформ. Совет Международного союза конькобежцев решил заняться проблемой субъективного подхода при оценке компонентов — критериев творческого подхода и презентации в фигурном катании. Теперь их будет не пять, а только три. Также ISU обновили критерии оценки компонентов и ужесточили контроль за судьями, чье мнение радикально отличается в ту или другую сторону от коллег. На бумаге изменения значительные и действительно должны помочь в борьбе с судейским волюнтаризмом, а также помочь самим арбитрам в их работе. Но вот возможна ли в принципе хоть какая-то объективность в субъективной плоскости?

Главная проблема оценок за компоненты — одни и те же критерии

Если спросить обывателя, как оценивается выступление по фигурному катанию, то он сразу скажет — есть оценка за технику, а есть за артистизм. Они складываются вместе, и получается результат. Реальность намного сложнее. Современная эра, которая началась после реформы 2004 года принесла нам техническую оценку, включающую в себя баллы за прыжки, вращения, дорожки шагов и за компоненты. Последних — пять, и среди них есть попадание в образ и соответствие музыке, что подходит под идею оценки за артистизм, которая была в эпоху шестибалльной системы. Однако есть в компонентах и критерий скольжения, который скорее подходит под технический. В то же время при оценке прыжков внимание обращают и на попадание в музыкальный акцент, и на выразительность приземления... В общем, стереотипное представление оценки за компоненты как оценки за артистизм не совсем верное.

Но в то же время именно в компонентах больше всего субъективности. Редко услышишь осмысленные судейские споры по поводу второй оценки фигуриста. Критерии настолько размытые, что большинство даже и не понимает, почему ставятся те или иные оценки. Анализируют разве что аномальные скачки/падения и динамику по сезону, сравнивая с другими фигуристами, не более. Согласно правилам ISU баллы за «общее впечатление» (именно так в официальных документах называются компоненты) выставляются в соответствии со скольжением и навыком владения коньком (Skating skills), связующими элементами (Transitions), артистизмом и красотой исполнения (Performance), оригинальность построения программы (Composition) и соответствие музыки и образа движениями на льду (Interpretation of the Music). Мало того что подобные критерии субъективны, так они еще и повторяют друг друга. К примеру, в чем принципиальные различия между оценкой за красоту исполнения и соответствие музыки образу?

Вместо пяти критериев теперь остается только три

Последним и озаботились в ISU, когда решились наконец-то взяться за проблему оценок общего впечатления. Текущий проект, которой одобрили большинство делегатов конгресса Международного союза конькобежцев в Таиланде, разработала российский судья Алла Шеховцова. Она видный человек в мировом фигурном катании с огромным опытом, правда с не самой очевидной репутацией: на Западе ее часто критикуют за участие в различных судейских играх, самым ярким из которых был скандал вокруг золота Аделины Сотниковой на Олимпиаде в Сочи. О влиянии Аллы говорит и тот факт, что она состоит в браке с Валентином Писеевым — серым кардиналом отечественного катания «нулевых». Возможно, в связи с этим была связана попытка Финляндии отклонить проект Шеховцовой, однако поддержку инициатива наших северных соседей не снискала. Поправки приняли, а значит, уже со следующего сезона мы будем жить по новым правилам.

Строго говоря, когда конкретно начнет действовать новый регламент в ISU пока не сообщали. Более того, этот вопрос на конгрессе даже не поднимался и на повестке не стоял. Следовательно, следует понимать, что поправка начинает действовать с момента ее принятия. Теперь вместо привычных нам пяти критериев по компонентам остается только три. Теперь у нас есть «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы «перформанса» и «интерпретации музыки». «Композицию» и «презентацию» оставляют с теми же значениями, что и прежде. А вот связующих элементов «Transitions», видимо, больше не будет вовсе. При этом переживать, что с уменьшением количества компонентов уменьшается их значение на общую оценку, не стоит. В техническом комитете ISU все продумали и пересчитали коэффициенты оценок за компоненты, и итоговая сумма баллов будет схожей с прошлой системой.

Убирают оценки за связки — теперь прыгать много четверных будет проще

Теперь оценки за компоненты в женском одиночном катании будут умножаться на 1,33 (вместо предыдущих 0,80) в короткой программе и на 2,67 — в произвольной (ранее было 1,60). В мужском одиночном — на 1,67 (было 1) в короткой и на 3,33 (2) — в произвольной. В парном катании — на 1,33 (0,80) в короткой программе и на 2,67 (1,60) — в произвольной. В танцах на льду — на 1,33 (0,80) в ритм-танце и на 2 ровно (1,20) — в произвольном. Удивляет, конечно, что в ISU до сих пор продолжают выставлять разные критерии мужчинам и женщинам — странное гендерное разделение для третьей волны феминизма. Тем не менее главная проблема — это отмена оценок за переходы. Нужно дождаться полных трактовок новых правил, возможно, связки будут учитывать в композиции программы, однако, скорее всего, такого внимания к этому элементу больше приковано не будет.

В двух словах, теперь у спортсмена нет необходимости думать о насыщенности программы между прыжками. Можно хоть ехать на двух ногах от одного прыжка к другому — и на твои оценки это не повлияет. Александра Трусова, вероятно, оценит эти изменения — теперь пятиквадку будет делать проще. Еще один важный нюанс — со следующего сезона ISU иначе будет оценивать «коридор оценок». То есть разброс баллов между судьями, ведь за аномальные значения назначаются штрафные санкции.

Теперь высчитываться этот коридор будет не за конкретный критерий компонентов, а среднее арифметическое за всю сумму. То есть нет никаких проблем поставить фигуристу 5-6 баллов за презентацию, если компенсировать низкий балл высокими оценками за скольжение. За пределы полутора баллов не выходишь — значит, все отлично. Это попытка борьбы с феноменом «группового мышления», когда судьи стараются соответствовать средним значениям и не пытаются оценивать критерии в соответствии с уровнем мастерства фигуриста.

Неизвестно, поможет ли такая поправка — это можно будет понять уже только исходя из судейской практики. Собственно, как понять и влияние новых правил оценки компонентов. Ведь главную проблему они так и не решают. ISU хотел упростить жизнь судьям, лишив их необходимости выставлять пять критериев и оставив только три. Но настоящим решением может стать только давно назревшее разделение судейской панели. С этим в совете ISU также согласны, но на такой раздутый штат у союза нет денег. Поэтому декларируемая еще с 2017 года идея откладывается до следующего конгресса, то есть еще на два года.