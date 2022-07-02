Тренер Катарина Гербольдт объяснила, почему поддерживает ужесточение возрастного ценза

Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» рассказала, почему считает решение Международного союза конькобежцев (ISU) по ужесточению возрастного ценза положительным ходом.

«Возрастной ценз повысили русофобы? Ох, нет. Меня даже обижает такая позиция! Послушайте, у нас есть столько хороших спортсменов, которые побеждали и в старшем возрасте. Так что мы и так сильны! В юниорах, конечно, вовсе непобедимы. Но меня огорчает тот факт, что столько сил и времени спортсмены тратят буквально ради одного-двух сезонов. Для меня как мамы это кажется сомнительным вложением ресурса. На карьеру ведь кладут жизнь не только самого ребенка, а всей семьи, родителей, других детей. И неправильно, когда все отдают ради двух лет.

Не сам спортсмен в итоге решает, когда заканчивать, за него решают обстоятельства. По-хорошему, надо откатать полный олимпийский цикл. Еще лучше, когда получается два или три. И новый возрастной ценз — это шанс для тех, кто выйдет на свой пик к 17-18 годам. Они будут полностью сформированы и смогут дольше показывать свой высокий уровень. Как наша Ира Слуцкая», — сказала Гербольдт.

Отметим, что уже в сезоне-2024/25 на взрослом уровне смогут выступать только фигуристы, которым исполнилось полных 17 лет.

Полное интервью Гербольдт «СЭ» здесь