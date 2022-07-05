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Сегодня, 13:55

Известный агент назвал ситуацию в фигурном катании плачевной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент и организатор шоу Ари Закарян в интервью «СЭ» призвал к изменениям в фигурном катании в связи с плачевной ситуацией в его развитии.

— Также я вижу серьезную опасность для фигурного катания в отсутствии тура по окончании сезона с участием лучших фигуристов, как в 1970-1980-х. Я вносил предложение, не раз говорил ISU, что это нужно, надеюсь, они услышат мои просьбы. Премия ISU Skating Awards, которую мы ни разу так нормально и не провели, обязательно должна пройти, чтобы мир увидел, что это такое. Это важно для эволюции и популяризации фигурного катания. Буду пытаться докричаться. Положение у нас плачевное. Только пара стран держат уровень фигурного катания, одна из которых отрезана по понятным причинам, — сказал Закарян.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Полностью интервью с Ари Закаряном читайте здесь

Фигурное катание
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