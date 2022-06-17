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Сегодня, 16:44

Татьяна Тарасова назвала верным решение не поднимать возрастной ценз на российских стартах

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить планку возрастного ценза для выступлений на внутренних стартах на уровне 14 лет.

«Все, что говорит генеральный директор ФФККР Александр Коган, — правильно. Он за это борется, и я думаю, что победит», — цитирует ТАСС Тарасову.

В начале июня конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о повышении с сезона-2024/25 минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним.

Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: https://tass.ru/sport/14953291
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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