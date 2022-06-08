Россия не попадет на ЧМ напрямую? Что значит «квалификационный раунд» и почему новые правила в пользу Туктамышевой

ISU подарил Елизавете еще один повод продолжить карьеру.

Конгресс ISU в Пхукете продолжается и дарит немало интересных новостей. Пусть многие решили, что главные итоги подвели в тот момент, когда проголосовали за продление отстранения российских фигуристов и повышение возрастного ценза, но у делегатов форума еще много вопросов. Хоть они и имеют уже не такое судьбоносное значение, но могут серьезно повлиять на фигурное катание в самом ближайшем будущем. В частности, теперь нас ждет совсем другой подход к выбору контента. Международный союз конькобежцев уравнял стоимость прыжковых каскадов и секвенции, тем самым подарив спортсменам возможность чаще экспериментировать с выбором контента. Кроме того, ISU ввел новые правила для чемпионатов мира и согласно им многие страны не будут получать прямых путевок на турнир.

Оценки за ойлерные каскады и секвенции уравняют

В сжатые сроки форума в курортном Пхукете делегатам нужно обсудить более 400 различных предложений, более половины из которых касаются фигурного катания. Даже если не учитывать мелкие вопросы вроде порядка заявок спортсменов на старты (предлагается ужесточить срок крайней подачи документов), действительно важных изменений наберется немало. К примеру, нельзя ведь назвать косметическим уравнивание советом ISU прыжковых каскадов и секвенций. По крайней мере Елизавета Туктамышева и Юдзуру Ханю так точно не думают.

Поясним, о чем речь, для тех, кто не проводит дни напролет на тематических форумах. В правилах по фигурному катанию выделяют два типа каскадов. Классический — это когда следом за одним прыжком сразу идет второй, без смены опорной ноги. Секвенция же подразумевает паузу при подготовке к следующему элементу. Долгое время эксперты считали, что такой вариант исполнения проще, поэтому штрафовали за секвенции — в зачет шли только 0,8 балла от базовой стоимости элемента. Такой расклад делал подобные комбинации невыгодными, и на них шли разве что энтузиасты. Либо те, кто в силу особенностей техники не может делать прыжки с ойлером (одинарным перекидным прыжком, схожим с риттбергером). Он выполняет примерно ту же самую функцию, что и сенквенция, но в то же время его штрафом судьи не облагали.

Юдзуру Ханю. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На ЧМ вводят дополнительный квалификационный раунд

Только вот ряд элементов через ойлер исполнить невозможно технически — например, прыгать следом за ним аксель. Для этого Ханю с Туктамышевой и использовали секвенцию. Особенности прыжка не позволяют прыгать аксель сразу, а требуют перевести шаг, поскольку аксель исполняется лицом вперед. Поэтому фигуристу необходимо развернуться. Аксель если и исполняется вторым прыжком, то всегда только в секвенции. Елизавета экспериментировала с двойным акселем и с тройным, Юдзуру шел на риск и первым в истории пробовал добавить тройной аксель к четверному. Только с практической точки зрения смысла в этом было мало — баллов он получал меньше, чем за банальный каскад с тулупами на уверенные плюсы. При этом со временем уверенность в простоте комбинаций через секвенцию пропала, поэтому, когда вопрос встал на голосование, только один делегат из присутствующих решил выразить протест.

Такое единение встретишь редко. Для сравнения: против возрастного ценза проголосовало 16 участников конгресса. Теперь же разницы нет, как собирать вместе прыжки. Это позволит уравнять в правах тех, кому удобно исполнять прыжки через ойлер, и тех, кто предпочитает секвенцию. Но главное, новое правило даст свободу творчества в выборе контента, которая была в последнее время ограничена. Тренер Инна Гончаренко считает, что в ближайшее время мы можем увидеть бум секвенции, особенно от фигуристов из стран «третьего мира». Правда, теперь к ним, вероятно, отнесут и Россию — после снятия ограничений федерации фигурного катания нашей страны придется отвоевывать свое место под солнцем заново. И после нововведений сделать это будет немного труднее — теперь фигуристы из слабых федераций попадают на ЧМ только через квалификационный раунд.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вместо живых судей скоро будет искусственный интеллект

В ISU давно хотели увеличить количество участников крупных турниров, одновременно с этим и не терять аудиторию из-за переизбытка слабых спортсменов. В итоге количество участников мирового первенства увеличат до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 — в парах и до 40 — в танцах на льду. Но вот в финальный раунд попадут только 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов. Без отбора в финале будут лучшие спортсмены из успешных федераций по итогам прошлых ЧМ. А так как на них не было россиян, нашим звездам на первом турнире после возвращения придется доказывать свою квалификацию через еще один раунд. Участники квалификационного старта будут исполнять только произвольные программы, общая продолжительность ЧМ тем самым увеличится до восьми дней. Нет сомнений, что российские фигуристы отбор пройдут, но еще один прокат перед судьями скажется на всех по-разному.

К слову, о судьях. Реформы в подходе к судейству также назрели, и одним из предложений было разделить бригады арбитров — на тех, кто оценивает только технику, и на тех, кто ответственен исключительно за компоненты. Финансов на затею пока нет, поэтому ее протестируют на одном из стартов и вернутся к вопросу через год. Отложили на будущее и вопросы о внедрении искусственного интеллекта в судействе. Впервые проект показали в 2019 году на чемпионате Японии, и с тех пор система сделала рывок вперед. Уже сейчас система от канадской компании Sportlogiq может учитывать докрученность прыжков точнее, чем человеческий глаз. Решается и проблема с динамикой соревнований — компьютер справляется с подсчетами быстрее. Про субъективность человеческого фактора и вовсе умолчим. Каждый четвертый судья в прошлом сезоне был заменен, и далеко не всегда по причине коронавируса.

Еще одна идея на будущее, которой дала начало пандемия, — онлайн-соревнования. ISU изучает этот вопрос и планирует провести несколько тестовых соревнований. Возможно, в таких турнирах применят и искусственный интеллект. Таким образом, получится полный комплект киберпанка. Похвально для такой консервативной организации, как ISU. И это еще не все, далее на конгрессе обсудят радикальную реформу оценок за компоненты. Если ее примут — этот спорт уже точно не будет прежним.