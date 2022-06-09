Трусова спасает легкую атлетику. Такого в Москве не было со времен Болта

Призер Олимпиады по фигурному катанию сменила вид спорта и вызвала ажиотаж в «Лужниках».

Александра Трусова в общей сложности не провела на стадионе и часа. Но ее появление в секторе для прыжков в длину стало бомбой. К 11 утра в «Лужниках» толпились десятки журналистов. Были даже ТВ-каналы, о которых, ручаюсь, вы никогда не слышали.

Лучшего способа привлечь интерес к легкой атлетике найти сейчас, наверное, невозможно. Трусова одним своим появлением сделала шоу. Причем это стало сюрпризом для нее самой. «Мне просто было интересно попробовать», — разводила руками звездная фигуристка.

У Трусовой спортивное нутро

Она сделала четыре попытки, но результат (4,19 в лучшей из них — это норматив второго юношеского разряда) не имел никакого значения. Даже если бы она сделала четыре заступа — все были бы счастливы.

— Саша самая лучшая, — кричали люди на трибунах (да-да, были и такие) во главе с Марком Кондратюком.

Но при всем при этом Трусова проявила и спортивный характер: она прибавляла с каждой попыткой: 3,80 — 3,94 — 4,10 — 4,19.

— Нутро у Саши — спортивное, — отметил Евгений Тер-Аванесов, тренер, который помогал Трусовой постичь секреты прыжков в длину. — Все делает на раз-два. Это сразу ощущается. Она попала на планку четыре раза, значит, за 20 минут мы смогли что-то сделать.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— О чем спрашивала Трусова?

— Она не стала юлить и сразу сказала, что никогда в жизни не прыгала. Задавала самые простые вопросы. Но схватывает очень быстро!

— Как оцените ее результат?

— Сложно сказать, у нас было 20 минут на общение. Сразу виден характер, мышцы — спортивные. Понятно, что в 18 лет в легкую атлетику она не перейдет. Но если бы она занималась с детства, сейчас могла бы быть сильной легкоатлеткой.

В общении Саша очень простая. Было видно, что с каждой попыткой она ловит кураж.

— Почему она выполнила только четыре попытки? Ведь могла шесть.

— Я вообще не исключал, что будет одна. Но она сделала три и захотела четвертую. Думаю, сделала бы и две оставшиеся, но ей нужно было ехать на шоу. Просто по времени не успевала. У нее все расписано.

Теперь ждем на старте Губерниева

— Хочу верить, что опыт, который Трусова приобрела, поможет ей в фигурном катании, — сказала президент ВФЛА Ирина Привалова. — Будем теперь за нее болеть еще больше. Может быть, новый опыт ей что-то откроет и поможет прыгнуть пятерной.

— Как вообще получилось ее привлечь?

— Я так понимаю, она сама вскоре после Олимпиады выразила желание в одном из интервью. А дальше — дело техники. Пусть детали останутся тайной, чтобы это можно было повторить. И не только с ней. У нас задача — развивать легкую атлетику. И мы ищем новые подходы. Вот даже на Неделе спорта всех еще ждут сюрпризы. Но какие — пока не скажу.

Привалова не сказала, но «СЭ» все равно все выяснил. В пятницу на старт 100 м выйдет Дмитрий Губерниев.

— Как раз сейчас собираюсь на тренировку, — сообщил популярный ведущий. — У меня будут мощные соперники. Я слышал, что побегут Алексей Немов, Александр Легков... Но знаете что? Им хана! Выбью всех из колеи суперэффектным появлением — как Усейн Болт! У меня уже готов специальный костюм для бега. Берегитесь!