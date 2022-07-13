Российские судьи не прошли квалификацию в ISU. Заговор или справедливое решение?

Специалисты претендовали на роль технического контроллера — испытания выдержала только одна россиянка.

Судьи в фигурном катании время от времени должны посещать семинары для повышения квалификации, после чего сдают экзамены. В этом году подобное мероприятие проходило в немецком городе Франкфурт-на-Майне, где арбитрам предстояло сдать теорию, практическую часть (идентификацию элементов с экрана) и пройти собеседование. В прежние годы на это рядовое и рутинное событие вряд ли обратил бы внимание кто-нибудь из болельщиков. Но сейчас итоги семинара воспринимаются как скандал. При общении с представителями Англии, Германии, Норвегии и других стран оказалось, что собеседование стало для наших судей камнем преткновения.

Об инциденте сообщил источник ТАСС, который также добавил, что в международном списке будут представлены менее известные и опытные судьи из США, Канады и Австралии. В свете нынешней политической напряженности и санкций против российских спортсменов возникли серьезные подозрения, что барьер перед нашими судьями поставили совсем не по профессиональным причинам. Причем никаких официальных объяснений по этому поводу в ISU не сделали. Судьи в фигурном катании вообще не склонны объясняться со СМИ, а по такому специфическому вопросу, как собеседование, публичной мотивировки, скорее всего, не будет никогда. Между тем история принципиальная: если необъективное отношение к представителям России присутствует и на таком уровне, это просто караул.

Вызывает массу вопросов

Еще некоторым судьям нужно было сдавать экзамен 12 июля, но это не сильно улучшило ситуацию — по сообщению сайта match.tv, из всех российских претендентов испытание прошла только Наталья Китаева. Она, что интересно, претендовала на роль технического контроллера на соревнования уровня ниже этапов «Гран-при» и чемпионат ISU. А вот тренер пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин Сергей Росляков, претендовавший на позицию технического специалиста в парном катании, Елена Фомина и Ольга Кожемякина квалификацию повысить не смогли. Специалисты теперь смогут пересдать экзамен только через два года.

Казалось бы, если российские спортсмены все равно пока не выступают на международных стартах, то так ли принципиально наличие или отсутствие судей из их страны на соревнованиях? Но это показатель того, что Россия все еще номинально включена в мировую систему фигурного катания, что есть пути возвращения на международные старты, что российские специалисты ценятся и, что важно, могут давать свою ценную обратную связь фигуристам.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала сайту Metaratings.ru, что всей ситуации не знает, но, наверное, специалисты просто плохо подготовились. Но многие другие известные люди в фигурном катании, включая Татьяну Тарасову, считают, что это все неслучайно.

— Я вижу, кто сдает технический экзамен, я вижу, какие судьи, — прокомментировала «СЭ» историю с судьями Тарасова. — Я вижу, кто грамотный, а кто неграмотный. Чтобы русские судьи, которые туда поехали, особенно чтобы не сдали оба экзамена, — это нонсенс! Потому что таких судей в мире по пальцам одной руки можно пересчитать.

А президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал ТАСС, что провал наших лучших судей на экзаменах «вызывает массу вопросов».

Ошибки можно найти у каждого

В соцсетях эта история вызвала вполне однозначную реакцию — многие связывают инцидент с текущей политической ситуацией и отстранением спортсменов. Мол, ISU проще, когда нет каких-то триггерных моментов вроде внезапно появившегося российского судьи на международных стартах, где россиян и вовсе нет, даже под нейтральным флагом. Хотя почему тогда Наталья Китаева все-таки прошла испытание, непонятно. На это, кстати, и указывают некоторые болельщики: «А Китаева чего прошла? Может, в чем-то другом дело? Неудобные факты можно опустить и говорить о недругах, желающих насолить».

Другие любители спорта допускают мысль, что российских судей не допустили из-за необъективного оценивания в предыдущие годы и вот таким образом их решили наказать. Хотя не очень понятно, почему под раздачу попали только представители России. Тут интересна и еще такая вещь: речь идет о тех, кто сдал или не сдал нормативы для того, чтобы стать техническими контроллерами, а не рядовыми судьями. О них почему-то ничего не сообщается — может быть, потому что это две разные категории, а требования отличаются?

Очень просто включить эту историю в цепь событий, направленных против российских спортсменов. Но та же Ольга Кожемякина была на национальном уровне судьей в одиночном и парном катании, и рефери, и техническим контроллером, и главной судьей. На чемпионате Европы-2022 Кожемякина судила соревнования по парному катанию и поставила Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову «-5» за чистую тройную подкрутку. Ее оценка была отброшена как самая низкая, и это ни на что не повлияло. Но все равно ситуацию широко обсуждали в СМИ, запрашивая мнения у специалистов. Тогда даже задавались вопросом, не является ли это поводом для отстранения судьи.

Могли ли события на ЧЕ-2022 повлиять на собеседование при сдаче текущего экзамена? Возможно, ведь при желании подобные ошибки можно найти у каждого. С этой ситуацией не все до конца ясно, и здесь нужно разбираться внимательнее, тем более что до следующего экзамена есть два года.