Россия не признала итоги конгресса ISU? На нашем «Гран-при» не будет нового возрастного ценза

Внутри страны юные фигуристки смогут выступать вместе со взрослыми начиная с 14 лет.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) давно завершился, а жаркие споры вокруг его решений ведутся до сих пор. В частности, возникла важная дилемма — стоит ли подгонять внутренние правила под изменившиеся международные? Особенно в тех обстоятельствах, когда выступать на международных стартах под эгидой ISU российские фигуристы временно не имеют права. О том, какая судьба ждет наш альтернативный «Гран-при России» и будет ли на нем действовать обновленный жесткий возрастной ценз, рассказали сегодня чиновники Федерации фигурного катания России.

На чемпионат России будут допускать с 14 лет

В последнее время не было ни одной темы, более интригующей, чем возрастной ценз. Он затмил и изменения в правилах, и даже продление отстранения россиян и белорусов. С последним, видимо, большинство смирилось. К тому же есть общий консенсус, что это временная история и скоро бан отменят. А вот возрастной ценз вводят если не навсегда, то как минимум на ближайший олимпийский цикл. Поэтому многие продолжали надеяться на чудо и ждали голосования... Чуда не случилось. Этот сезон — последний, когда вместе со взрослыми могут выступать дети 15 лет, через год планку поднимут до 16, а еще через год окончательно закрепят на уровне 17 лет.

Нюанс только в том, что пока действуют санкции, из орбиты ISU наши фигуристы переключаются в перечень соревнований ФФККР — где различные турниры вроде «Идель» и «Бархатный сезон» собрали в серию «Гран-при России». Напрямую ISU внутренние старты неподотчетны, поэтому решение вводить на них новые ограничения или нет — прерогатива национальной федерации. И, как поделился сегодня с журналистами ее гендир Александр Коган, торопиться с ужесточением возрастного ценза в ФФККР не собираются. «На этапы «Гран-при России» и на чемпионат России предстоящего сезона будут допускаться спортсмены, которым исполнилось 14 лет на 1 июля 2022 года. Это правила предыдущего года», — уточнил Коган. То есть возрастной ценз остается прежним, соответственно, на год ниже, чем в установленных правилах от ISU.

Аделина Сотникова (слева) и Елизавета Туктамышева (в центре) в 2012 году. Андрей Голованов, Сергей Киврин

Самой молодой участницей ЧР стала Туктамышева — она каталась в 11

Как будет решаться вопрос с допуском юниоров на взрослые старты в будущем — покажет время. Наша федерация никогда не торопилась с адаптацией изменившихся международных правил под внутренние. К примеру, новую систему судейства ФФККР не воспринимала вплоть до 2007 года. Хотя на уровне ISU ее приняли еще в 2004-м. И на протяжении двух сезонов, пока на международных стартах фигуристам уже ставили баллы за отдельные элементы, в России они жили в парадигме шестибалльной системы. В том числе по старой системе проходил и отбор на Олимпиаду в Турине, в то время как на самих Играх был уже новый порядок выявления победителей. С возрастным цензом на своих турнирах наша федерация также поступала в разное время по-разному, но никогда решения ISU для ФФККР ключевыми в этом вопросе не были.

До 2008 года совсем юных фигуристок на чемпионаты России не пускали. Но в этот момент страна переживала кризис в женском одиночном. Ушло поколение Ирины Слуцкой, а новая волна талантов еще не достигла нужных кондиций. Тогда чиновники решили ускорить это время — и снизили возрастную планку до... 11 лет. Точнее, ее на ЧР-2008 не было вовсе, а самой молодой участницей стала 11-летняя Елизавета Туктамышева. Она заняла десятое место, но удивила всех своей решимостью. Через год планку установили в 12 лет, и к Туктамышевой добавилась Аделина Сотникова. Два вундеркинда поразили страну, взяв серебро и золото соответственно на ЧР-2009 в Казани. При этом на международные старты их еще пару лет не пускали бы, даже с учетом того, что в то время на этапы «Гран-при» можно было ездить с 14 лет.

ФФККР введет новые правила по компонентам и секвенции

Планку в 14 лет на уровне ЧР выставили в 2013-м — на тот момент необходимость в избытке юниорок перестала быть насущной. Это привело к казусу. Евгения Медведева вышла на ЧР-2012, но через год ее уже на этот турнир не пустили — не хватило одного года. Хотя с ее уровнем катания она могла тогда побороться и за тройку призеров... Вполне вероятно, что теперь в похожей ситуации будет Софья Акатьева, ведь рано или поздно возрастную планку повысят. Впрочем, любопытно будет посмотреть на опыт других стран в этом вопросе. К примеру, на чемпионате США можно стартовать с 13 лет, и пока что они менять эту норму не планируют, несмотря на реформы в ISU. В то же время совсем игнорировать изменившиеся международные правила в ФФККР не хотят.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В частности, судить на «Гран-при России» будут по обновленной системе компонентов — с тремя критериями, также будут учитывать правила по секвенции, которые уравнивают такую связку элементов с классическими каскадами. Это очень поможет нашим фигуристам быстрее адаптироваться к международному уровню, выход на который может случиться в любой момент. А вот шансов увидеть на российских соревнованиях иностранцев без снятия санкций немного. Как уточнили в ФФККР, чтобы не входить в конфликт с ISU, зарубежные спортсмены смогут выступать только вне зачета. «Есть жесткие правила ISU. Если две страны встречаются, то это международное соревнование, но они в России запрещены. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим», — сказал Коган. Поэтому мы временно в своем «пузыре», где уже не так и важно, какие действуют возрастные нормы на уровне ISU.