В нашем фигурном катании — революция! Стало известно о новых турнирах в следующем сезоне

Выступление руководителей федерации Александра Горшкова и Александра Когана после конференции в Москве.

Российское фигурное катание в последние годы развивалось поступательно, если не сказать — по накатанной. Потихоньку, там турнир новый создадим, тут спонсоров привлечем — но без резких движений. И вот пришла ситуация, которая вынудила действовать революционными методами, по-новаторски. Переизбранные единогласно и безальтернативно Александр Горшков (президент) и Александр Коган (гендиректор) выступили с майскими тезисами. И от некоторых новшеств прям мурашки по коже пошли.

Главное:

— У нас будет новая серия Гран-при России

— Соревнования будут проводиться в больших дворцах КХЛ

— Будет проводиться чемпионат России по прыжкам

— следующий чемпионат России — в Красноярске

— контрольные прокаты — в сентябре в Москве

Все это, конечно, если нас не вернут на международную арену — оставим данному варианту несколько процентов вероятности. Во многом это следует из того, что писал «СЭ» в последние месяцы — мы упоминали и чемпионат России по прыжкам, и новый брендинг Кубка России.

А теперь — прямая речь наших новаторов.

Александр Коган и Александр Горшков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

План Б уже разрабатывается

— Александр Георгиевич, вы переизбрались в непростое время. Какие планы на новый срок?

Горшков: Видимо, это моя судьба. Я всегда избираюсь в самое непростое время. Воспринимаю это как должное. Сегодня звучало в выступлениях делегатов конференции: основная тема — это ситуация, в которой оказался российский спорт. Главное — сохранить наших спортсменов и тренеров, сохранить уровень нашего фигурного катания на той высоте, на которой он находится сейчас.

Мы ждем решений конгресса в июне. Но надо быть готовыми к любому развитию событий. «План Б» уже в принципе разрабатывается или «план Икс», как его назвать.

— Много говорится о том, что теперь повысится значение внутренних стартов. Будут ли новые турниры, форматы, в чем состоит ваш план Б?

Коган: Мы планируем новые форматы соревнований. Будет проводиться серия стартов под условным названием Гран-при России. Эти соревнования пройдут в несколько этапов. Все этапы будут транслироваться по телевидению, там примут участие сильнейшие российские спортсмены. Будут, возможно, спортсмены из других стран, если изъявят это желание.

Планируется чемпионат России по прыжкам

— Разговаривал с многими фигуристами, они ждут призовых на внутренних соревнованиях. Кроме того, была анонсирована финансовая поддержка российском спорту. Каких сумм ожидать фигурному катанию?

Коган: У спортсменов несколько другая мотивация должна быть, я думаю. Они хотят достичь высоких результатов. Призовые будут правильным бонусом для сохранения мотивации. Не могу сказать, о каких суммах пойдет речь. Пока это обсуждается. С федерациями вопрос поддержки пока не обсуждался.

— Что будет с Кубком России?

Горшков: Кубка России как такового не будет. Будет Гран-при России, этапов будет шесть, а не пять, как раньше. Сейчас разрабатывается принцип распределения спортсменов по этим этапам.

Коган: Вишенкой на торте — мы планируем турнир под условным названием чемпионат России по прыжкам. Это еще один необычный турнир, он будет совершенно нового формата, отдельно от Кубка Первого канала. Соревнования будут проводиться в больших дворцах. Мы ждем подтверждений сейчас от дворцов, чтобы они были свободны. В них играют клубы Континентальной хоккейной лиги.

— Получается, на площадках канадского, уменьшенного размера?

Горшков: Нам придется проводить соревнования на канадских площадках, все будут предупреждены. Нас просто поставили в такие условия, мы вынуждены адаптироваться.

Коган: Задачей прошлого олимпийского цикла было хорошо подготовиться к Олимпийским играм, новый цикл мы можем себе позволить начать на новых площадках.

Заявления о переходе Забияко недостаточно

— Есть ли какое-то движение в сторону строительства нормального катка для фигурного катания в Москве?

Горшков: Проблема отсутствия нормального катка для фигурного катания в Москве есть, и после того, как я высказал свои чаяния по этому вопросу, реакция была. Дано поручение, насколько я знаю, заняться этой проблемой, проработать ее. Но строительство большой арены требует времени, это не делается просто так.

— В СМИ появилась информация о переходе Натальи Забияко в сборную Канады. К вам поступали обращения от нее или федерации этой страны?

Горшков: Знаете, тут все началось с обратной стороны. Информация о ее планах значительно опередила официальную информацию. Мы ничего не знаем, для нас это был не то чтобы гром с ясного неба, но мы про такие планы не слышали. Как может развиваться ситуация? Заявления недостаточно. Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от той национальной федерации [Канады].

— А если получите, то что будете делать?Коган: Сослагательное наклонение в данных вопросах не стоит применять.

Коган: Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов

— Как идет работа с ISU и CAS по защите интересов наших фигуристов?

Горшков: Общение с ISU продолжается, всегда были с ними деловые отношения. Мы же отправляем заявки на конгресс. Идет обычная переписка, не более того.

Коган: Мы предпринимаем юридические усилия по восстановлению прав российских спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую. Решения будут публиковаться в официальных коммюнике CAS.

— Есть ли понимание, что будет на конгрессе ISU? Так понимаю, нам нужно получить поддержку, чтобы принять в нем участие, но каков алгоритм дальше?

Горшков: Последнее письмо ISU было так сложно составлено, что там было непросто разобраться. Мы тоже на данный момент не можем точно сказать, как будут разворачиваться события. Потому что за одним письмом следует другое и так далее. Федерациям было предложено высказать мнение по поводу нашего присутствия, дальше совет ISU решит, выставлять ли это решение на конгресс. Так мы это видим.