В фигурном катании Россию могут уравнять в квотах с Мексикой

Последствия отстранения, которые нас будут догонять еще несколько лет.

Одна из главных новостей последних дней — не только отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею от чемпионата мира-2023 (его, кстати, должен был проводить Санкт-Петербург), но предложение перевести обе сборные в низший дивизион. Мол, не поучаствовали в чемпионате — значит, отправляйтесь во вторую лигу. При добродушном усаче Рене Фазеле такой вердикт представить было трудно, но в новых условиях возможно и такое. Несмотря на то, что с финансовой точки зрения это будет выстрел по обеим ногам сразу и тому, что между ними.

На «мундиаль» поедет только чемпион России

В фигурном катании дивизионов нет. Но, по нашей информации, все активнее обсуждается вариант с лишением России всех квот на чемпионатах мира. Схожая схема — российские фигуристы не были допущены до чемпионата мира-2022 — значит, не заняли никакие места. Стало быть, и квот на следующий чемпионат не заслужили.

И пока мы надеемся на чудо и верим в возвращение на международную арену, мол, без нас же нельзя, иностранная коалиция федераций не прочь добить российское фигурное катание. И сравнимой с ней по силам антикоалиции пока не прослеживается. На недавней пресс-конференции руководители ФФККР ушли от вопроса о поддержке за рубежом.

Как зарабатываются квоты?

Квоты на чемпионат мира определяются ISU по следующему алгоритму — учитываются результаты предыдущего чемпионата. Если фигуристы определенной страны заняли высокие места на предыдущем турнире, они могут расширить квоту для своих преемников в следующем году. Как пример: наши одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко на ЧМ-2021, занявшие пятое и восьмое места, позволили на следующий чемпионат и Олимпиаду выставить трех мужчин. Что-то вроде футбольной таблицы коэффициентов УЕФА, только попроще. Конкретные цифры — здесь.

В случае если сборная не набрала нужной суммы мест, ее представительство ограничивается одним человеком. Один человек может расширить квоту только одним способом — хорошо выступить на следующем чемпионате. Если он попадает в топ-2, квота расширяется до максимальных трех мест. Если войдет в десятку, то до двух.

Как мы понимаем, у россиян могут возникнуть серьезные проблемы как минимум в двух видах из четырех. Если женщины и пары должны справиться с задачей за год, то у танцоров и тем более мужчин на это может уйти два, а то и три года. А там и новая Олимпиада уже не за горами.

Представьте, в какую рубку превратится ближайший чемпионат России, если во вторую, международную часть сезона будет выходить исключительно чемпион. Одного человека послать на «мундиаль» может любая федерация-член ISU, если он выполнит технический минимум на международном соревновании. Причем, если кандидатов окажется слишком много, Международный союз конькобежцев оставляет за собой право скорректировать минимальную цифру. Но с преодолением этой планки у наших не должно возникнуть проблем ни в одной дисциплине — 30 баллов в технике в короткой и 60 в произвольной набирают все наши лидеры. Главное — получить визы и доехать до стартов.

Есть ли шанс избежать дополнительных санкций?

Реальны ли какие-то поправки в нынешнее положение дел? Мы говорим именно о поправках, потому что по Уставу ISU и положению чемпионата мира Россия, Белоруссия и Китай, пропустивший чемпионат мира, не имеют никаких прав на три квоты — их заняли соперники, доехавшие до чемпионата, и уважительными причинами могут быть только поломка инвентаря или травмы. Ни то ни другое в случае России неактуально.

Тем не менее лазейки есть, и Россия, и ISU могут договориться. Основание: статья 109, пункт 5 Устава Союза. В ней говорится: «В исключительных случаях Совет сам может допустить спортсмена на определенное соревнование. Спортсмен, допущенный ISU, не учитывается в квоте страны, гражданином которой является или где проживает». В общем, полномочия у партнеров есть, вопрос в политической воле ими воспользоваться. Дополнительным аргументом в пользу России может стать введение со следующего чемпионата мира квалификационных раундов, чтобы сделать основной раунд более конкурентным, а аутсайдеров с унылыми разминками, растянутыми на пять часов, перенести на более ранний день. Тогда россиянам могут дать шанс соревноваться. Но, по нашей информации, в нашей федерации опасаются, что нынешнее отстранение может иметь долгосрочные последствия.