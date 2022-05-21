Фигурное катание
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Новости
Зачет Гран-при
Гран-при
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Канадцы и финны хотят отобрать у России власть в мировом фигурном катании. Есть ли у них шанс?

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова на флаге России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Лакерник.
Фото Global Look Press
1/2
Россияне едут на конгресс ISU в Пхукет — это хороший знак, но там придется непросто.

Совсем скоро в фигурном катании пройдет главное событие года. Вы удивитесь, но это не Олимпиада, и не чемпионат мира. Стратегически гораздо важнее итоги конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), где будут решать будущее фигуристов на следующие четыре года. Важных вопросов как никогда много — переизбрание ключевых руководителей организации, вопрос по возрастному цензу одиночников и статус российских спортсменов. Есть хороший знак — с большой долей вероятности делегаты из России примут участие в конгрессе, по крайней мере, руководство Федерации фигурного катания России отправилось в Пхукет. А это значит, что мы хотя бы сможем заявить о своей позиции лично.

Поднятие флага России во&nbsp;время соревнования по&nbsp;фигурному катанию. Представитель России выдвинут на пост главного в фигурном катании. Из-за санкций на конгрессе ISU ожидается кошмар

Шансы запретить россиянам участие в конгрессе ISU невелики

ISU — крайне неповоротливая организация. Как уже показала не одна кризисная история, в сложные моменты чиновники из Международного союза конькобежцев очень долго запрягают и еще дольше едут. Так, здесь до последнего старались отрицать существование коронавируса — как первого штамма, так и омикрона, не пороли горячку с допинговыми историями на Олимпиаде, не шли в первых рядах среди желающих исключить Россию из всех международных турниров. Обычная практика для ISU — посмотреть, как действуют коллеги из других видов, и поступить так, как другие. Поэтому не стоит ждать, что санкции с фигуристов снимут раньше, чем с пловцов или футболистов. Пусть важность Камилы Валиевой и Александры Трусовой для союза неоценима, идти на лишний риск и принимать волевые решения в союзе не умеют и вряд ли научатся.

Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Японцы не ждут наших фигуристов на шоу, Италия отказалась от Трусовой и Щербаковой. Чем мы можем ответить?

Так обстоят дела и с конгрессом ISU в Пхукете. Не стоит ждать чудес, и, вероятнее всего, отстранение до конца 2022 года останется в силе. Но в то же время идти на обострение с важной для себя федерацией в союзе также не хотят. Поэтому самостоятельно снимать российские и белорусские делегации из числа участников конгресса не будут. ISU оставил эту возможность как инициативу западным странам, и, судя по косвенным признакам, идея обсуждать будущее фигурного катания без представителей лучших в мире фигуристов много сторонников не нашла. По крайней мере, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с журналистами заявляет, что поездка на конгресс входит в его планы. Дело в том, что отстранить Россию от конгресса сложно технически — для этого нужно собрать квалифицированное большинство (80%) от всех делегатов.

Александр Лакерник. Фото Global Look Press
Александр Лакерник.
Фото Global Look Press

Лакернику, чтобы подтвердить свою должность, нужно выиграть три голосования

Подобные правила устанавливаются для тех предложений, которые вносятся в повестку конгресса вне оговоренных регламентом сроков. Похожая история была в 2018 году вокруг идеи поднять возрастной ценз — предложение так и не смогли внести на голосование из-за ограничений. Подобное единство — редкость для спортивных организаций даже в период общей международной турбулентности. Как настоятельно просили в случае с лыжами (где также в скором времени предстоит свой конгресс), не будем называть поименно федерации, которые нам могут помочь разбить антироссийскую коалицию, но в целом список лояльных к ФФКР стран может вас удивить. Помимо геополитически понятных Армении и Венгрии, в списке могут быть и Латвия, Литва и Эстония. Именно прибалтийские государства выдвинули на голосование предложение снять возрастной ценз для чиновников ISU высшего уровня. Сейчас выдвигаться не могут люди старше 65, а нашему Александру Лакернику уже 67...

ISU опросит национальные федерации по&nbsp;поводу действий из-за ситуации на&nbsp;Украине. России придется платить деньги ISU, несмотря на отстранение фигуристов. Почему?

Других таких важных возрастных персон, планирующих выдвигаться на новый срок нет, так что эта поправка делается специально под Лакерника. Делегаты конгресса наверняка это понимают, процесс с перевыборами Александра Рафаиловича на пост вице-президента ISU будет непростым и пройдет в три раунда. Сначала ему нужно заручиться поддержкой тех, кто будет голосовать против отстранения России от конгресса. Затем тех, кто готов сказать «да» возрастным поправкам, которые позволяют ему стать официальным кандидатом. И уже на третьем голосовании будут выбирать между ним, канадцем Бенуа Лавуа, японцем Тацуро Мацумурой и финкой Сусанной Рахкамо. Японец — темная лошадка, а вот Лавуа и Рахкамо имеют серьезные притязания на власть в ISU. Впрочем, у них есть вариант отказаться от борьбы за кресло заместителя в пользу поста президента всей ISU — текущий руководитель союза Ян Дайкема покидает свой пост.

Винсент Чжоу. Американские фигуристы требуют отдать им золото Пекина

Два варианта возрастного ценза и изменения в стоимости каскадов

Лавуа — бывший фигурист, судья и технический контролер, но в целом его карьерный путь напоминает типичного спортивного политика. С 1996 года он в совете Skate Canada, в 2001-м стал вице-президентом организации, с 2006 по 2013 год возглавлял ее. С 2016-го Бенуа уже в совете ISU, а впервые на пост вице-президента международного союза канадец планировал выдвигаться в 2019-м. Тогда не успели подать документы, а сам Лавуа занимался подготовкой домашнего ЧМ. В 2020 году конгресс не смогли провести из-за пандемии, как и в 2021-м, так что на выборах он оказывается только с четвертой попытки. В своей предвыборной речи он много говорит о необходимости вернуть спорту его артистические качества, поэтому в случае его избрания стоит ждать реформ судейства и ограничения четверных прыжков. С похожими взглядами идет на выборы и финка Рахкамо. Козырь последней — насыщенная спортивная карьера.

Илья Малинин. Русский американец снова поражает своими прыжками. Но ISU убивает весь его энтузиазм

Сусанна Рахкамо выступала в танцах на льду и в паре с Петри Кокко становилась чемпионкой Европы, поэтому не понаслышке знает о большом спорте. От того, кто займет ключевые посты в ISU, будет зависеть голосование по прочим вопросам. В частности, по возрастному цензу в одиночном катании, который так волнует Россию. Увы, здесь порадовать нечем — для принятия поправок от Норвегии достаточно простого большинства, и, вероятнее всего, оно будет достигнуто. Следующий сезон изменения не затронут, а вот уже с 2023/24 года на взрослые соревнования будут допускаться только 16-летние, а с 2024/25 — 17-летние фигуристки. Впрочем, есть вариант и резкого перехода на ценз с 17 лет. Из прочих вопросов отметим изменение шкалы компонентов, системы олимпийского отбора, квалификационный раунд на чемпионатах мира и приравнивание секвенций к каскадам. Всего рассмотрят 249 поправки, так что с 6 по 10 июня все взоры будут направлены на Пхукет.

Фигурное катание
Александр Лакерник
7
1
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская парница уже уезжала в Канаду. Илюшечкина выигрывала ЧМ за Россию, а потом оказалась в «Цирке дю Солей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости