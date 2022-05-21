Канадцы и финны хотят отобрать у России власть в мировом фигурном катании. Есть ли у них шанс?

Россияне едут на конгресс ISU в Пхукет — это хороший знак, но там придется непросто.

Совсем скоро в фигурном катании пройдет главное событие года. Вы удивитесь, но это не Олимпиада, и не чемпионат мира. Стратегически гораздо важнее итоги конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), где будут решать будущее фигуристов на следующие четыре года. Важных вопросов как никогда много — переизбрание ключевых руководителей организации, вопрос по возрастному цензу одиночников и статус российских спортсменов. Есть хороший знак — с большой долей вероятности делегаты из России примут участие в конгрессе, по крайней мере, руководство Федерации фигурного катания России отправилось в Пхукет. А это значит, что мы хотя бы сможем заявить о своей позиции лично.

Шансы запретить россиянам участие в конгрессе ISU невелики

ISU — крайне неповоротливая организация. Как уже показала не одна кризисная история, в сложные моменты чиновники из Международного союза конькобежцев очень долго запрягают и еще дольше едут. Так, здесь до последнего старались отрицать существование коронавируса — как первого штамма, так и омикрона, не пороли горячку с допинговыми историями на Олимпиаде, не шли в первых рядах среди желающих исключить Россию из всех международных турниров. Обычная практика для ISU — посмотреть, как действуют коллеги из других видов, и поступить так, как другие. Поэтому не стоит ждать, что санкции с фигуристов снимут раньше, чем с пловцов или футболистов. Пусть важность Камилы Валиевой и Александры Трусовой для союза неоценима, идти на лишний риск и принимать волевые решения в союзе не умеют и вряд ли научатся.

Так обстоят дела и с конгрессом ISU в Пхукете. Не стоит ждать чудес, и, вероятнее всего, отстранение до конца 2022 года останется в силе. Но в то же время идти на обострение с важной для себя федерацией в союзе также не хотят. Поэтому самостоятельно снимать российские и белорусские делегации из числа участников конгресса не будут. ISU оставил эту возможность как инициативу западным странам, и, судя по косвенным признакам, идея обсуждать будущее фигурного катания без представителей лучших в мире фигуристов много сторонников не нашла. По крайней мере, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с журналистами заявляет, что поездка на конгресс входит в его планы. Дело в том, что отстранить Россию от конгресса сложно технически — для этого нужно собрать квалифицированное большинство (80%) от всех делегатов.

Александр Лакерник. Фото Global Look Press

Лакернику, чтобы подтвердить свою должность, нужно выиграть три голосования

Подобные правила устанавливаются для тех предложений, которые вносятся в повестку конгресса вне оговоренных регламентом сроков. Похожая история была в 2018 году вокруг идеи поднять возрастной ценз — предложение так и не смогли внести на голосование из-за ограничений. Подобное единство — редкость для спортивных организаций даже в период общей международной турбулентности. Как настоятельно просили в случае с лыжами (где также в скором времени предстоит свой конгресс), не будем называть поименно федерации, которые нам могут помочь разбить антироссийскую коалицию, но в целом список лояльных к ФФКР стран может вас удивить. Помимо геополитически понятных Армении и Венгрии, в списке могут быть и Латвия, Литва и Эстония. Именно прибалтийские государства выдвинули на голосование предложение снять возрастной ценз для чиновников ISU высшего уровня. Сейчас выдвигаться не могут люди старше 65, а нашему Александру Лакернику уже 67...

Других таких важных возрастных персон, планирующих выдвигаться на новый срок нет, так что эта поправка делается специально под Лакерника. Делегаты конгресса наверняка это понимают, процесс с перевыборами Александра Рафаиловича на пост вице-президента ISU будет непростым и пройдет в три раунда. Сначала ему нужно заручиться поддержкой тех, кто будет голосовать против отстранения России от конгресса. Затем тех, кто готов сказать «да» возрастным поправкам, которые позволяют ему стать официальным кандидатом. И уже на третьем голосовании будут выбирать между ним, канадцем Бенуа Лавуа, японцем Тацуро Мацумурой и финкой Сусанной Рахкамо. Японец — темная лошадка, а вот Лавуа и Рахкамо имеют серьезные притязания на власть в ISU. Впрочем, у них есть вариант отказаться от борьбы за кресло заместителя в пользу поста президента всей ISU — текущий руководитель союза Ян Дайкема покидает свой пост.

Два варианта возрастного ценза и изменения в стоимости каскадов

Лавуа — бывший фигурист, судья и технический контролер, но в целом его карьерный путь напоминает типичного спортивного политика. С 1996 года он в совете Skate Canada, в 2001-м стал вице-президентом организации, с 2006 по 2013 год возглавлял ее. С 2016-го Бенуа уже в совете ISU, а впервые на пост вице-президента международного союза канадец планировал выдвигаться в 2019-м. Тогда не успели подать документы, а сам Лавуа занимался подготовкой домашнего ЧМ. В 2020 году конгресс не смогли провести из-за пандемии, как и в 2021-м, так что на выборах он оказывается только с четвертой попытки. В своей предвыборной речи он много говорит о необходимости вернуть спорту его артистические качества, поэтому в случае его избрания стоит ждать реформ судейства и ограничения четверных прыжков. С похожими взглядами идет на выборы и финка Рахкамо. Козырь последней — насыщенная спортивная карьера.

Сусанна Рахкамо выступала в танцах на льду и в паре с Петри Кокко становилась чемпионкой Европы, поэтому не понаслышке знает о большом спорте. От того, кто займет ключевые посты в ISU, будет зависеть голосование по прочим вопросам. В частности, по возрастному цензу в одиночном катании, который так волнует Россию. Увы, здесь порадовать нечем — для принятия поправок от Норвегии достаточно простого большинства, и, вероятнее всего, оно будет достигнуто. Следующий сезон изменения не затронут, а вот уже с 2023/24 года на взрослые соревнования будут допускаться только 16-летние, а с 2024/25 — 17-летние фигуристки. Впрочем, есть вариант и резкого перехода на ценз с 17 лет. Из прочих вопросов отметим изменение шкалы компонентов, системы олимпийского отбора, квалификационный раунд на чемпионатах мира и приравнивание секвенций к каскадам. Всего рассмотрят 249 поправки, так что с 6 по 10 июня все взоры будут направлены на Пхукет.