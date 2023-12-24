Чудес не бывает? Чемпионат России подтвердил ключевые тенденции сезона

Победили те, кто больше всего этого заслужил.

Чемпионат России в Челябинске подошел к своему завершению. Серьезных интриг он нам не подарил — итоговые места распределились примерно так, как этого и ожидали эксперты. Особенно в том, что касается чемпионов. Причем превосходство в некоторых видах было настолько очевидным, что терялась какая-либо турнирная интрига. Чаще всего национальный чемпионат приносит много сюрпризов, ведь в самый волнительный момент далеко не все спортсмены могут выдать свои лучшие прокаты. Но не в этот раз, что по-своему хорошо. Ведь едва ли не впервые ЧР подтвердил тенденции, которые были заметны еще по ходу сезона.

Петросян доминировала весь год, и победила в отсутствие реальных соперниц

Аделия Петросян — самый логичный чемпион из возможных. Она провела не только самый стабильный и сильный сезон из всех российских одиночниц. Петросян не проигрывает уже больше года и начинать, похоже, не собирается. Ведь конкурентов пока не предвидится — Софье Муравьевой и Камиле Валиевой в их текущем состоянии не хватает технического набора. Более сильная база у Софьи Акатьевой, только вот эту девушку мы едва ли увидим в ближайшее время из-за травм. А Петросян еще будет набирать. В Челябинске она показала далеко не свой максимум, в чем и сама призналась — в идеале ей стоит вернуть тройной аксель и четверные риттбергер с лутцем, чтобы окончательно оторваться от всех соперниц. При этом важно оценить и успехи Валиевой с Муравьевой.

Первой надо отдать должное, что не сдается и продолжает выступать, несмотря на все трудности. Второй — за эстетику и спортивный характер. Камила решила работать в долгую. Возможно, она станет первой фигуристкой Этери Тутберидзе, кто успешно перейдет водораздел в 17 лет без серьезных спадов или переходов к другому тренеру. Ведь пока что специалист из «Хрустального» как была тренером для юниорок, так пока им и остается. Майя Хромых, которая после возвращения занимает последнее место на чемпионате России, — яркий пример того, как ее фабрика поступает с теми, кто сошел с дистанции. А ведь меняться придется уже в самое ближайшее время. Со следующего сезона возрастной ценз поднимут до 16 лет, и подводить девушек к пику в 14-15 лет, ограничивая последствия пубертата больше не выйдет. Так что главному штабу страны нужно учиться новым методикам.

В мужском одиночном, парах и танцах фиксируется стабильный лидер

Коллапса после ограничения по возрасту в женском одиночном не случится. Понятное дело, что за год молодые фигуристки вроде Дарьи Садковой подрастут и барьер преодолеют, так что казуса времен Евгении Медведевой, которая пропускала год из-за ужесточения правил, не будет. Но даже если смотреть исключительно среди взрослых, то в топ-5 у нас и Ксения Синицына, и Анна Фролова — фигуристки, давно выступающие на крупных стартах. Так еще и выбирающие в качестве своей основной силы скорее вторую оценку, а не технику. Для того чтобы бороться с элитной группой, им не хватило буквально немного, причем даже не обязательно это должны быть элементы ультра-си. Более разумный подход к четверным элементам наблюдается у парней. Естественно, на ЧР даже фигуристы из первой разминки совсем без квадов не выходят. Но к их выбору относятся гораздо ответственнее, чем прежде.

Многих научила на горьком опыте короткая программа, где только два спортсмена из 18 участников обошлись без снижений. При этом большая группа известных фигуристов падала и по несколько раз, что, впрочем, не отвергало тезис о высоком среднем уровне нашего мужского одиночного. Он не так высок по сравнению с мировыми топами, если сравнивать лучших из лучших, но именно что внутренняя конкуренция зашкаливает. Тем удивительнее, что в тройке именно те, кого и ожидали увидеть в призах по итогам этапов «Гран-при». Петр Гуменник если выйдет на лед в нужном настроении, сильнее всех без вопросов. Другое дело что настроение Гуменника — вещь непостоянная, так что неудивительно видеть его только с бронзой. Владислав Дикиджи резко ворвался в российский топ, но для настоящего лидерства ему не хватает совсем чуть-чуть. И это чуть-чуть как раз показал Евгений Семененко.

Петр Гуменник. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для Семененко победа в Челябинске стала второй на чемпионатах России подряд — редкость для мужской одиночки, где стабильность в результатах — редкость. Так что, возможно, мы видим становление новой легенды в спорте. Эти же слова с уверенностью можно сказать про Александру Степанову с Иваном Букиным и Анастасию Мишину и Александра Галлямову. Степанова с Букиным вернулись в танцы, чтобы в них править. И на «корону» соперники не претендуют даже в интервью. Мишина и Галлямов остались с Тамарой Москвиной. В то время как их главные конкуренты Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выдержали и отправились в Москву к Этери Тутберидзе и Павлу Слюсаренко. Пока что решение выглядит спорным, впрочем, в случае с Тутберидзе никогда не стоит делать выводы раньше времени. Бойкова и Козловский уже сейчас говорят об Олимпиаде-2026, так что им предстоит долгий путь, и без падений его не преодолеть.

Чемпионат России

Женщины

1. Аделия Петросян — 246,53

2. Софья Муравьева — 239,40

3. Камила Валиева — 237,99

Мужчины

1. Евгений Семененко — 294,75

2. Владислав Дикиджи — 293,74

3. Петр Гуменник — 292,42

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 244,85

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 236,32

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 227,97

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 217,72

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 204,90

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 198,90