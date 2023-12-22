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Сегодня, 18:28

Яметова заявила, что готова занять любое место на чемпионате России: «Всему буду рада, если откатаю чисто»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Вероника Яметова поделилась своими впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Прокатом я довольна, все понравилось, особенно как поддерживала публика. Сюда приехало много друзей наших, родных. Прям комфортное ощущение, как дома. Какая цель? Как пойдет, но хочется занять место, может, даже выше, чем в шестерке, в четверке-пятерке. Я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто», — сказала Яметова.

Яметова набрала за свое выступление 73,86 балла.

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Вероника Яметова
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