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Сегодня, 18:04

Ученицы Этери Тутберидзе в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России

Иван Шитик
Корреспондент
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Акатьева стала чемпионкой России в женском одиночном катании в 2022 году. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 249,74 балла.

15-летняя Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Ученицы прославленного российского тренера в восьмой раз подряд выиграли чемпионат России.

В 2016 и 2017 годах золото выигрывала Евгения Медведева, в 2018-м — Алина Загитова, затем трижды подряд первое место занимала Анна Щербакова, в прошлом году чемпионкой стала Камила Валиева и вот теперь золото завоевала Акатьева.

Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Камила Валиева
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
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