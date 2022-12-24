Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 18:12

Появилось видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Елизавета Туктамышева завершила свое выступление на 15-м юбилейном чемпионате страны — два исполненных трикселя и бронзовая медаль турнира.

За прокат Туктамышева получила 158,74 балла. Ученица Алексея Мишина по итогам чемпионата заняла третье место — 241,72 (82,98 + 158,74) балла.

26-летняя спортсменка попала на подиум по итогам чемпионата страны впервые за 8 лет. В предыдущий раз ей удавалось это сделать в 2014 году, тогда у нее было серебро.

Елизавета Туктамышева
1
0
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученица Тутберидзе Петросян рассказала, за что ее похвалили тренеры после проката

Появилось видео произвольной программы Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости