Появилось видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева завершила свое выступление на 15-м юбилейном чемпионате страны — два исполненных трикселя и бронзовая медаль турнира.

За прокат Туктамышева получила 158,74 балла. Ученица Алексея Мишина по итогам чемпионата заняла третье место — 241,72 (82,98 + 158,74) балла.

26-летняя спортсменка попала на подиум по итогам чемпионата страны впервые за 8 лет. В предыдущий раз ей удавалось это сделать в 2014 году, тогда у нее было серебро.