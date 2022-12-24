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Сегодня, 18:11

Ученица Тутберидзе Петросян рассказала, за что ее похвалили тренеры после проката

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как тренеры восприняли ее прокат в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка заняла пятое место.

— Не получился четверной риттбергер, я расстроена. Рада, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Причины надо разбирать. Ошибка мне понятная, это не так важно сейчас.

Расстроилась ли, что не попала в тройку? Не знаю. Не хочу говорить на эту тему.

Сергей Викторович (Дудаков) меня встречал после проката. Похвалил за тулуп. А про риттбергер — сказал, что я сама все понимаю. Проблем со здоровьем нет, — сказала Петросян.

Победила на чемпионате России Софья Акатьева. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.

Аделия Петросян
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