Траньков рассказал о состоянии Тарасовой и Морозова перед стартом чемпионата России в Красноярске

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о состоянии пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Траньков тренирует Тарасову и Морозова с 2018 года.

— Соревновался ли когда-нибудь в Красноярске?

— Сам в Красноярске не соревновался. Только в качестве тренера был здесь только один раз.

— Есть какая-нибудь байка про то, как вы согревались в тот раз?

— Я помню, что в тот раз мы приезжали на автобусе к катку и прямо бегом все бежали. Была чуть ли не драка за эту дверь, за то, кто первым пройдет в помещение. Действительно было очень холодно. Но на самом деле мы все же зимний вид спорта. Некий колорит придает, что ты чувствуешь себя всегда частью зимнего праздника, зимних соревнований.

— Все спрашивают, почему ты без шапки, а вроде сибиряки.

— Я сам с Урала. Конечно, без шапки, потому что очень много приходилось фотографироваться на автограф-сессии, для видео твоего тоже. А так, конечно, капюшончик я всегда надеваю.

— Как Женя и Вова готовы к этому чемпионату? Поделитесь мини-инсайдами.

— Ребята готовы. В принципе, на опыте, как обычно. И в начале сезона на контрольных прокатах они выглядели одними из самых готовых к этому сезону. Есть необходимый опыт. Принимали участие, являются неоднократными чемпионами России. Поэтому, думаю, что ребята прежде всего хотят получить удовольствие от этого турнира. Они уже в таком возрасте, когда не знаешь, когда соревнования станут последними. Всегда выходишь как в последний раз.

Сегодня, 22 декабря, пары представят короткие программы в рамках чемпионата России в Красноярске. Начало — в 16.00 (мск).