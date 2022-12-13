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Сегодня, 13:29

Тарасова о Смолкине и Дэвис: «Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно»

Тарасова отреагировала на новость о том, что Дэвис и Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России в Красноярске.

«Конечно, хотелось бы видеть Диану Дэвис и Глеба Смолкина на наших соревнованиях. Кто сказал, что они больше не приедут в Россию? Они тренируются в США. Может быть, у них проблема с визой. Мы не знаем всех причин. Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно.

Могут быть разные предположения, но я ими не живу. У нас будет чемпионат страны. Они должны приехать на соревнования. Тогда мы можем говорить о своих предположениях», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-13-tarasova-mozhet-u-devis-i-smolkina-problema-s-vizoy-seychas-trudno-poyekhat-v-ssha-poetomu-ne-priyezzhayut-obratno
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Татьяна Тарасова
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