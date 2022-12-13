Ходыкин и Павлюченко пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Спортивная пара Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко не выступят на чемпионате России по фигурному катанию.

«Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьезно подвернула ногу, есть осложнения. К сожалению, она до сих пор не тренируется», — приводят РИА «Новости Спорт» слова тренера пары Сергея Рослякова.

Ходыкин и Павлюченко являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и бронзовыми призерами чемпионата России (2020).

Чемпионат России по фигурному катанию-2022 пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.