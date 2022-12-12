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12 декабря, 20:33

Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию

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Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию сезона-2022/2023, который пройдет в Красноярске.

Стало известно время и расписание трансляций соревнований.

22 декабря

23.45. Мужчины. Короткая программа

23.45. Женщины. Короткая программа

23 декабря

23.20. Трансляция выступлений

24 декабря

15.00. Пары. Произвольная программа (прямой эфир)

16.15. Женщины. Произвольная программа (прямой эфир)

25 декабря

14.35. Показательные выступления

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