Смолкин рассказал, почему они с Дэвис не могут выступить на турнирах чемпионата России
Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис сообщил, по какой причине они не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах.
«Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — рассказал Смолкин «Чемпионату».
Фигурист добавил, что во избежание подобных проблем, он подал вид на жительство. Документы все еще в процессе рассмотрения.
Ранее в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.