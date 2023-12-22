Синицына заявила, что была приятно шокирована своими высокими оценками

Серебряный призер юношеской Олимпиады 2020 года Ксения Синицына прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

— Я старалась сделать свой максимум, все получилось почти. Бедуинский мне не понравился, но старалась все додержать, все обороты, и все сделать по максимуму. В принципе, я собой довольна. После того как баллы увидела, немножко было шокирована, потому что 75 — достаточно большая сумма. Не каждый может набрать такую. Порадовалась.

Какие задачи на чемпионат? Самая первая задача — конечно же, откатать свои программы, показать их зрителям. Вторая — конечно же, хочется попасть в сборную страны. Такая цель на этот чемпионат. Буду делать максимум.

Зрители очень тепло, очень дружелюбно принимают. Как обычно, публика на высшем уровне, подбадривает, кричит в самый ответственный момент, что очень заводит, и ты стараешься все сделать, чтобы порадовать ее, и себя тоже.

Научило ли чему-то последнее выступление в Москве? Конечно, мы все учимся на своих ошибках. Очень много работы было проделано над каскадами. Всегда есть куда стремиться. Все проанализировала и, как видите, исправила, — сказала Синицына.

Спортсменка набрала за свое выступление 75,21 балла.