Авербух отметил вклад Мишиных в победу Семененко на чемпионате России: «Они сделали все, чтобы Женя блистал!»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Евгения Семененко на чемпионате России в мужском одиночном катании.

«Женя большой молодец! Он набрал блестящую форму по ходу сезона. Мои поздравления тандему Алексея Мишина и его супруги, которые очень много сделали для того, чтобы Женя блистал! Петр Гуменник — замечательный, талантливый, молодой парень. Он уступил совсем немного. Может быть, это для него послужит мотивацией больше работать. Он одаренный фигурист. Хочется поздравить и Сашу Самарина, это настоящий боец! Многие думали, что Саша не сможет так блистать, но он собрался и показал высокий уровень», — сказал Авербух «СЭ».

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым в турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).