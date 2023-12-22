Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова в комментарии для «СЭ» высказалась о прокате Софьи Муравьевой на чемпионате России-2024.

«Безусловно, обидно за Муравьеву. Здорово она каталась. Это падение, мне показалось, было на эмоциях. Борьба продолжается. Баллы у всех тесные. Я думаю, что еще что-то поменяется. Будет еще больше нервов, чем в короткой программе и больше элементов. Будет интересно. Возможно, кто-то из шестерки поборется за место в тройке. Всякое может быть», — сказала Леонова «СЭ».

17-летняя Муравьева заняла третье место в короткой программе, набрав 78,33 балла. Лидирует — Камила Валиева.