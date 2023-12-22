Бестемьянова — о падении Муравьевой: «Очень обидная ошибка»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» высказалась о прокате Софьи Муравьевой на чемпионате России-2024.

«Муравьева упала в обязательном элементе короткой программы, на твизле. Ее наказали за это. Это очень обидная ошибка. При той концентрации, которая требовалась, чтобы сделать тройной аксель, не сделать твизл — очень обидно. Искренне сожалею, что это произошло. Очень надеюсь, что это не помешает Соне прекрасно откатать произвольную завтра», — сказала Бестемьянова «СЭ».

17-летняя фигуристка заняла третье место в короткой программе, набрав 78,33 балла.