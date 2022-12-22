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Сегодня, 18:00

Появилось видео короткой программы Бойковой и Козловского на чемпионате России

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Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый канал опубликовал видео выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в короткой программе у пар на чемпионате России в Красноярске.

Пара набрала 84,32 балла за свое выступление и на данный момент занимает второе место.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 25 декабря. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Платинум Арена».

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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