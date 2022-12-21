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Сегодня, 16:15

Мишина/Галлямов выступят вторыми в короткой программе на чемпионате России-2023

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступят вторыми в короткой программе в рамках чемпионата России. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вытянули 7-й стартовый номер, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 10-й.

Порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России-2023

Первая разминка

1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов
3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко
4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Вторая разминка

5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец
6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков

Третья разминка

9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов
11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

В турнире в Красноярске пары представят короткие программы в четверг, 22 декабря, а произвольные — в субботу, 24-го.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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