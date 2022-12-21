Мишина/Галлямов выступят вторыми в короткой программе на чемпионате России-2023

Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступят вторыми в короткой программе в рамках чемпионата России. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вытянули 7-й стартовый номер, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 10-й.

Порядок выступлений пар в короткой программе на чемпионате России-2023

Первая разминка

1 — Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

2 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов

3 — Варвара Черемных/Даниил Бутенко

4 — Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Вторая разминка

5 — Виктория Васильева/Роман Запорожец

6 — Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

7 — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

8 — Дарья Бояринцева/Роман Плешков

Третья разминка

9 — Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

10 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов

11 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

12 — Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

В турнире в Красноярске пары представят короткие программы в четверг, 22 декабря, а произвольные — в субботу, 24-го.