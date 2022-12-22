Шанаева и Дрозд — о распаде дуэта Морозов и Нарижного: «Карма? Может быть»

Российские фигуристы Елизавета Шанаева/Павел Дрозд прокомментировали прокат на чемпионате России и рассказали о том, как восприняли новость о распаде пары Аннабель Морозов/Девид Нарижный. Ранее Шанаева выступала вместе с Девидом.

— Как прокат, как оценки?

Дрозд: Прокатом довольны. Очень классно, что удалось. Мы копили энергию к чемпионату России перед Новым годм, хотелось ярко закончить уходящий год.

— Вопрос про оценки решил упустить?

Шанаева: Про оценки. У меня немного плохое зрение. Были настолько довольны по внутренним ощущениям, тренеры тоже, что я не успела разглядеть, что там. Там объявляют? 79,6 я не услышала, увидела второе место. Еще произвольный. Главное, хорошо откатать.

Дрозд: Когда хорошо откатал, погружен в феерию, эмоции, которые тебя накрыли. Пока отходишь, не распыляешься по сторонам. Надо немного приземлиться. У меня тоже зрение «прекрасное». На оценки не обращали внимание. Чемпионат России — важный старт, главный в этом сезоне у российских спортсменов. И оценивание строже. Мы только вышли, но не менее амбициозная пара.

— Зрение не мешает кататься?

Дрозд: Это же не значит, что мы с лупой катаемся.

Шанаева: Я ношу дневные линзы, без них не вижу. Вот аккредитацию на таком расстоянии. Линзы никогда не забывала, с девяти лет ношу.

— Не обидно, что бывший партнер Девид Нарижный не доехал?

Шанаева: Доезжают сильнейшие на чемпионат России. Они вроде б как, я слышала, встают с новыми парами. Когда выйдут на лед, посмотрим, Тут принципиально именно с партнером, не в целом с парой. Карма? Может быть.

— Часто пересматриваете свои прокаты?

Дрозд: Да. Есть внутреннее ощущение после проката. Тренерский штаб говорит, что-либо молодцы, либо допустили какие-то огрехи. Слушаем, но нужно сравнить внутренние ощущения с тем, что получилось на камере. Как есть возможность выдохнуть, смотрим.

Шанаева: Мы можем сесть в раздевалке, wi-fi будет, пересмотрим. Но я свои соревнования не пересматриваю вообще никогда. Сейчас посмотрю, но на следующий день уже не смогу. Будет казаться, что здесь можно было доработать, там, поэтому так.