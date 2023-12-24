Губерниев: «Татьяна Анатольевна действительно бывает жесткой, но она имеет на это право»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой во время комментирования чемпионата России-2024 по фигурному катанию.

Она заявила, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова унижает и оскорбляет людей.

«Татьяна Анатольевна действительно жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова, она имеет на это право, не так ли? Поэтому с моей точки зрения Татьяна Анатольевна делает все правильно. Уже событие — что она комментирует чемпионат России. Событие — что ее все обсуждают, разбирают на цитаты и слушают. У меня сейчас высокая занятость, поэтому видел только фрагменты и могу сказать, что Татьяна Анатольевна великолепна! Кого еще обсуждают из комментаторов фигурного катания? Кого-то обсуждают? Вот вам и ответ», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Журанкова восхитилась работой Тарасовой в качестве комментатора на чемпионате России.