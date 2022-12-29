Энберт рад бронзовой медали Туктамышевой на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в интервью «СЭ» прокомментировал бронзовую медаль Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Фигуристка попала на пьедестал впервые за 8 лет.

— Туктамышева — легенда?

— Ой. Для меня Лиза, во-первых, друг, во-вторых, легенда. А в-третьих — прекрасная одиночница. 15 чемпионатов России и впервые за восемь лет на пьедестале. Думаю, что все болельщики фигурного катания этому рады. Даже поклонники других спортсменок в глубине души тоже. Потому что Туктамышева показывает, что карьера в фигурном катании может быть долгой.

За кого бы вы не болели: видеть, что она на пьедестале и знать, что другая одиночница может также — это очень важно. Лиза — практически легенда. Ее медаль порадовала всех, включая меня. Это большое достижение для нее. Она делает аксель в три с половиной оборота, учит четверной тулуп, не останавливается. Это заслуживает большого уважения.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Красноярске с 22 по 25 декабря.