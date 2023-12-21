Алиев рассказал, почему не собирается завершать карьеру: «Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать»

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске рассказал, что его мотивирует оставаться в спорте.

«Короткой программой я доволен. Конечно, было много помарок, на которых я потерял много баллов, но не стоит на этом фокусироваться. Завтра будет новый день и я хочу показать себя с лучшей стороны, так что буду настраиваться на завтра.

Подготовка была к этому старту контрастная. Я достаточно вспыльчивый человек, поэтому тяжело, когда много неудачных попыток случается. Было много плохих дней на тренировках, но мы искали и ищем ключик к успеху. На этом чемпионате мне хотелось показать себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что в тренировочном процессе не все получается. Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать, например. Подготовка к важным стартам всегда контрастная и интересная. Про качество льда лучше говорить завтра, мы готовились к уменьшенному катку, урезали у себя конусами, но я особо большой разницы не заметил», — сказал Алиев.

За свое выступление 24-летний фигурист получил 99,20 балла и занимает промежуточное третье место.