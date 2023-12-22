Чемпионат России: список всех победителей и призеров в танцах на льду
Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России
Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это третья победа танцевального дуэта на национальных чемпионатах: фигуристы также выигрывали в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.
Рекордсменами в танцах на льду по количеству побед являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: они побеждали семь раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, в танцах на льду.
Список всех победителей и призеров чемпионата России в танцах на льду
- Сезон: 2023/2024. Победители: Александра Степанова/Иван Букин. Серебряные призеры: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Бронзовые призеры: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.
- Сезон: 2022/2023. Победители: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Серебряные призеры: Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Бронзовые призеры: Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.
- Сезон: 2021/2022. Победители: Александра Степанова/Иван Букин. Серебряные призеры: Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Бронзовые призеры: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
- Сезон: 2020/2021. Победители: Александра Степанова/Иван Букин. Серебряные призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Бронзовые призеры: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.
- Сезон: 2019/2020. Победители: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
- Сезон: 2018/2019. Победители: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Софья Евдокимова/Егор Базин.
- Сезон: 2017/2018. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
-
Сезон: 2016/2017. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
- Сезон: 2015/2016. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Александра Степанова/Иван Букин.
- Сезон: 2014/2015. Победители: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин. Серебряные призеры: Ксения Монько/Кирилл Халявин. Бронзовые призеры: Александра Степанова/Иван Букин.
- Сезон: 2013/2014. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Виктория Синицина/Руслан Жиганшин.
- Сезон: 2012/2013. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко.
- Сезон: 2011/2012. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко.
- Сезон: 2010/2011. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко. Бронзовые призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов.
- Сезон: 2009/2010. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Бронзовые призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер.
- Сезон: 2008/2009. Победители: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Серебряные призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер. Бронзовые призеры: Кристина Горшкова/Виталий Бутиков.
- Сезон: 2007/2008. Победители: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Серебряные призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер. Бронзовые призеры: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
- Сезон: 2006/2007. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Бронзовые призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер.
- Сезон: 2005/2006. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Бронзовые призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий.
- Сезон: 2004/2005. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Светлана Куликова/Виталий Новиков. Бронзовые призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий.
- Сезон: 2003/2004. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Бронзовые призеры: Светлана Куликова/Виталий Новиков.
- Сезон: 2002/2003. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Светлана Куликова/Арсений Марков. Бронзовые призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин.
- Сезон: 2001/2002. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Наталья Романюта/Даниил Баранцев.
- Сезон: 2000/2001. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Наталья Романюта/Даниил Баранцев.
- Сезон: 1999/2000. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Анна Семенович/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Оксана Потдыкова/Денис Петухов.
- Сезон: 1998/1999. Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров.
- Сезон: 1997/1998. Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Анна Семенович/Владимир Федоров.
- Сезон: 1996/1997. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Ольга Шарутенко/Дмитрий Наумкин. Бронзовые призеры: Екатерина Давыдова/Роман Костомаров.
- Сезон: 1995/1996. Победители: Оксана Грищук/Евгений Платов. Серебряные призеры: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Бронзовые призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух.
- Сезон: 1994/1995 Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Елена Кустарова/Вазген Азроян. Бронзовые призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух.
- Сезон: 1993/1994. Победители: Анжелика Крылова/Владимир Федоров. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Елена Кустарова/Олег Овсянников.
- Сезон: 1992/1993. Победители: Анжелика Крылова/Владимир Федоров. Серебряные призеры: Елена Кустарова/Олег Овсянников. Бронзовые призеры: Ольга Ганичева/Максим Качанов.
Новости