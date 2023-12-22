Чемпионат России: список всех победителей и призеров в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске. Это третья победа танцевального дуэта на национальных чемпионатах: фигуристы также выигрывали в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Рекордсменами в танцах на льду по количеству побед являются Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: они побеждали семь раз. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, в танцах на льду.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в танцах на льду

Сезон: 2023/2024. Победители: Александра Степанова/Иван Букин . Серебряные призеры: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин . Бронзовые призеры: Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

2023/2024. Александра Степанова/Иван Букин Елизавета Худайбердиева/Егор Базин Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный. Сезон: 2022/2023 . Победители: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Серебряные призеры: Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Бронзовые призеры : Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.

2022/2023 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. : Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Сезон: 2021/2022. Победители: Александра Степанова/Иван Букин. Серебряные призеры: Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Бронзовые призеры: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

2021/2022. Александра Степанова/Иван Букин. Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Сезон: 2020/2021. Победители: Александра Степанова/Иван Букин. Серебряные призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Бронзовые призеры: Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

2020/2021. Александра Степанова/Иван Букин. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Сезон: 2019/2020. Победители: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

2019/2020. Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Александра Степанова/Иван Букин. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Сезон: 2018/2019. Победители: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Софья Евдокимова/Егор Базин.

2018/2019. Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Александра Степанова/Иван Букин. Софья Евдокимова/Егор Базин. Сезон: 2017/2018. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

2017/2018. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Александра Степанова/Иван Букин. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Сезон: 2016/2017. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Александра Степанова/Иван Букин. Бронзовые призеры: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Сезон: 2015/2016. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Александра Степанова/Иван Букин.

2015/2016. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Александра Степанова/Иван Букин. Сезон: 2014/2015. Победители: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин. Серебряные призеры: Ксения Монько/Кирилл Халявин. Бронзовые призеры: Александра Степанова/Иван Букин.

2014/2015. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин. Ксения Монько/Кирилл Халявин. Александра Степанова/Иван Букин. Сезон: 2013/2014. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов . Бронзовые призеры: Виктория Синицина/Руслан Жиганшин.

2013/2014. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Елена Ильиных/Никита Кацалапов Виктория Синицина/Руслан Жиганшин. Сезон: 2012/2013. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов . Бронзовые призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко.

2012/2013. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Елена Ильиных/Никита Кацалапов Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко. Сезон: 2011/2012. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Бронзовые призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко.

2011/2012. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко. Сезон: 2010/2011. Победители: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Серебряные призеры: Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко. Бронзовые призеры: Елена Ильиных/Никита Кацалапов.

2010/2011. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко. Елена Ильиных/Никита Кацалапов. Сезон: 2009/2010. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Бронзовые призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер.

2009/2010. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Екатерина Рублева/Иван Шефер. Сезон: 2008/2009. Победители: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Серебряные призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер. Бронзовые призеры: Кристина Горшкова/Виталий Бутиков.

2008/2009. Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Екатерина Рублева/Иван Шефер. Кристина Горшкова/Виталий Бутиков. Сезон: 2007/2008. Победители: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Серебряные призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер. Бронзовые призеры: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

2007/2008. Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Екатерина Рублева/Иван Шефер. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Сезон: 2006/2007. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Бронзовые призеры: Екатерина Рублева/Иван Шефер.

2006/2007. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Екатерина Рублева/Иван Шефер. Сезон: 2005/2006. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Бронзовые призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий.

2005/2006. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Сезон: 2004/2005. Победители: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Серебряные призеры: Светлана Куликова/Виталий Новиков. Бронзовые призеры: Яна Хохлова/Сергей Новицкий.

2004/2005. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Светлана Куликова/Виталий Новиков. Яна Хохлова/Сергей Новицкий. Сезон: 2003/2004. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин. Бронзовые призеры: Светлана Куликова/Виталий Новиков.

2003/2004. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Светлана Куликова/Виталий Новиков. Сезон: 2002/2003. Победители: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Серебряные призеры: Светлана Куликова/Арсений Марков. Бронзовые призеры: Оксана Домнина/Максим Шабалин.

2002/2003. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Светлана Куликова/Арсений Марков. Оксана Домнина/Максим Шабалин. Сезон: 2001/2002. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Наталья Романюта/Даниил Баранцев.

2001/2002. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Наталья Романюта/Даниил Баранцев. Сезон: 2000/2001. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Наталья Романюта/Даниил Баранцев.

2000/2001. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Наталья Романюта/Даниил Баранцев. Сезон: 1999/2000. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Анна Семенович/Роман Костомаров. Бронзовые призеры: Оксана Потдыкова/Денис Петухов.

1999/2000. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Анна Семенович/Роман Костомаров. Оксана Потдыкова/Денис Петухов. Сезон: 1998/1999. Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Татьяна Навка/Роман Костомаров.

1998/1999. Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Татьяна Навка/Роман Костомаров. Сезон: 1997/1998. Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Анна Семенович/Владимир Федоров.

1997/1998. Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Анна Семенович/Владимир Федоров. Сезон: 1996/1997. Победители: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Серебряные призеры: Ольга Шарутенко/Дмитрий Наумкин. Бронзовые призеры: Екатерина Давыдова/Роман Костомаров.

1996/1997. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Ольга Шарутенко/Дмитрий Наумкин. Екатерина Давыдова/Роман Костомаров. Сезон: 1995/1996. Победители: Оксана Грищук/Евгений Платов. Серебряные призеры: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Бронзовые призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух.

1995/1996. Оксана Грищук/Евгений Платов. Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Сезон: 1994/1995 Победители: Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Серебряные призеры: Елена Кустарова/Вазген Азроян. Бронзовые призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух.

1994/1995 Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Елена Кустарова/Вазген Азроян. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Сезон: 1993/1994. Победители: Анжелика Крылова/Владимир Федоров. Серебряные призеры: Ирина Лобачева/Илья Авербух. Бронзовые призеры: Елена Кустарова/Олег Овсянников.

1993/1994. Анжелика Крылова/Владимир Федоров. Ирина Лобачева/Илья Авербух. Елена Кустарова/Олег Овсянников. Сезон: 1992/1993. Победители: Анжелика Крылова/Владимир Федоров. Серебряные призеры: Елена Кустарова/Олег Овсянников. Бронзовые призеры: Ольга Ганичева/Максим Качанов.







