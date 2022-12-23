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Сегодня, 18:25

Гербольдт — о короткой программе девушек на ЧР: «Рано делать какие-то выводы и расслабляться»

Гербольдт отреагировала на выступление девушек в короткой программе на чемпионате России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» выступление девушек в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Думаю, все понимали, между кем и кем будет борьба. К сожалению, некоторые девушки допустили ошибки. У всех еще впереди произвольные программы, а это основная часть турнира. Поэтому рано делать какие-то выводы и расслабляться. Ошибка Муравьевой в дорожке шагов? Думаю, это случайность», — сказала Гербольдт «СЭ».

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свой прокат она получила 85,59 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 82,98 балла. Третьей стала Софья Муравьева — 79,96 балла.

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