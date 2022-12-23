Туктамышева: «Почему все говорят, что второе место и чистый прокат важнее, чем первое с грязным? Все лукавят»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, ждать ли четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате России и почему первое место с нечистым прокатом лучше второго с чистым.

— Я тоже довольна. Хотелось откатать чисто и хорошо не только на этапах «Гран-при», но и на чемпионате России. Рада, что удалось сделать. Надеюсь, такой настрой будет и в произвольной программе. Но не назвала бы лучшим прокатом — на «Гран-при» в Москве каталась раскованней. Вот так, краткость — сестра таланта.

— Что важнее — второе место с чистым прокатом или первое место с грязным?

— Конечно, место важнее. Почему другие говорят обратное? Они все лукавят.

— Как тебе прыжковый чемпионат России?

— Никто раньше не участвовал, это был первый раз. Интересно, интригующе. Безумно понравился формат — непонятно, кто победит, как все сложится. Самое важное — ты там функционально не сильно устаешь. Концентрирваться на один прыжок или на один прыжок — это разные вещи.

— Завтра будет четверной?

— Нет, решила не рисковать, просто откатать чисто произвольную программу, как была на «Гран-при». Надеюсь, в следующем году подготовлю к менее важным соревнованиям. Показалось, что на чемпионате России нецелесообразно идти на такой риск.