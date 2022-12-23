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Сегодня, 18:35

Гербольдт — о Валиевой: «Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать»

Гербольдт подвела итоги выступления Валиевой в короткой программе на чемпионате России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Этери Тутберидзе и Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«На вопрос об ошибках Камилы лучше ответит тренерский штаб. Она меняется, ее внешний вид меняется. Этого не избежит ни одна девочка. Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать, справляться. Как будет дальше, я не знаю. Учитывая, что возраст повышают, никого это не обойдет стороной. Раньше мы видели, как девочки до пубертатного периода все выигрывали, а дальше заканчивали. Сейчас они вынуждены учиться кататься, справляться со своим телом, изменениями, учиться не терять то, что они имели, будучи юными», — сказала Гербольдт «СЭ».

Камила Валиева заняла четвертое место. Ее выступление оценили на 76,61 балла.

Камила Валиева
Катарина Гербольдт
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