Чемпионат России: список всех победителей и призеров у женщин

Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию-2024 в Челябинске. Это первая победа в карьере 16-летней фигуристки.

Рекордсменкой в женском одиночном катании по количеству побед является Мария Бутырская — на ее счету шесть титулов. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди женщин.

Список всех победителей и призеров чемпионата России в женском одиночном катании: