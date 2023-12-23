Чемпионат России: список всех победителей и призеров у женщин
Петросян впервые в карьере выиграла чемпионат России
Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию-2024 в Челябинске. Это первая победа в карьере 16-летней фигуристки.
Рекордсменкой в женском одиночном катании по количеству побед является Мария Бутырская — на ее счету шесть титулов. «СЭ» представляет всех победителей и призеров чемпионата России, который проводится с 1992 года, среди женщин.
Список всех победителей и призеров чемпионата России в женском одиночном катании:
- Сезон: 2023/2024. Победитель: Аделия Петросян. Серебряный призер: Софья Муравьева. Бронзовый призер: Камила Валиева.
- Сезон: 2022/2023. Победитель: Софья Акатьева. Серебряный призер: Камила Валиева. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
- Сезон: 2021/2022. Победитель: Александра Трусова. Серебряный призер: Анна Щербакова. Бронзовый призер: Аделия Петросян.
- Сезон: 2020/2021. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Камила Валиева. Бронзовый призер: Александра Трусова.
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Сезон: 2019/2020. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Алёна Косторная. Бронзовый призер: Александра Трусова.
Анна Щербакова.Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»
- Сезон: 2018/2019. Победитель: Анна Щербакова. Серебряный призер: Александра Трусова. Бронзовый призер: Алёна Косторная.
- Сезон: 2017/2018. Победитель: Алина Загитова. Серебряный призер: Мария Сотскова. Бронзовый призер: Алёна Косторная.
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Сезон: 2016/2017. Победитель: Евгения Медведева. Серебряный призер: Алина Загитова. Бронзовый призер: Мария Сотскова.
Евгения Медведева.Фото Ольга Бенар, «СЭ»
- Сезон: 2015/2016. Победитель: Евгения Медведева. Серебряный призер: Елена Радионова. Бронзовый призер: Анна Погорилая.
- Сезон: 2014/2015. Победитель: Елена Радионова. Серебряный призер: Елизавета Туктамышева. Бронзовый призер: Евгения Медведева.
- Сезон: 2013/2014. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Юлия Липницкая. Бронзовый призер: Елена Радионова.
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Сезон: 2012/2013. Победитель: Елизавета Туктамышева. Серебряный призер: Елена Радионова. Бронзовый призер: Аделина Сотникова.
Елизавета Туктамышева.Фото Ольга Бенар, «СЭ»
- Сезон: 2011/2012. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Юлия Липницкая. Бронзовый призер: Алёна Леонова.
- Сезон: 2010/2011. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Алёна Леонова. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
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Сезон: 2009/2010. Победитель: Ксения Макарова. Серебряный призер: Алёна Леонова. Бронзовый призер: Елизавета Туктамышева.
Аделина Сотникова.Фото Ольга Бенар
- Сезон: 2008/2009. Победитель: Аделина Сотникова. Серебряный призер: Елизавета Туктамышева. Бронзовый призер: Катарина Гербольдт.
- Сезон: 2007/2008. Победитель: Ксения Доронина. Серебряный призер: Нина Петушкова. Бронзовый призер: Ольга Найденова.
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Сезон: 2006/2007. Победитель: Ксения Доронина. Серебряный призер: Александра Иевлева. Бронзовый призер: Елена Соколова.Елена Соколова.Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Сезон: 2005/2006. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Виктория Волчкова. Бронзовый призер: Лилия Биктагирова.
- Сезон: 2004/2005. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Елена Соколова. Бронзовый призер: Лилия Биктагирова.
- Сезон: 2003/2004. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Кристина Обласова.
- Сезон: 2002/2002. Победитель: Елена Соколова. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Татьяна Басова.
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Сезон: 2001/2002. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
Ирина Слуцкая.Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
- Сезон: 2000/2001. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Виктория Волчкова. Бронзовый призер: Мария Бутырская.
- Сезон: 1999/2000. Победитель: Ирина Слуцкая. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
- Сезон: 1998/1999. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Виктория Волчкова.
- Сезон: 1997/1998. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Солдатова. Бронзовый призер: Елена Соколова.
- Сезон: 1996/1997. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ольга Маркова. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
- Сезон: 1995/1996. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Ольга Маркова.
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Сезон: 1995/1996. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ирина Слуцкая. Бронзовый призер: Ольга Маркова.
Мария Бутырская.Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
- Сезон: 1994/1995. Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Ольга Маркова. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
- Сезон: 1993/1994. Победитель: Ольга Маркова. Серебряный призер: Мария Бутырская. Бронзовый призер: Ирина Слуцкая.
- Сезон: 1992/1993 . Победитель: Мария Бутырская. Серебряный призер: Юлия Воробьёва. Бронзовый призер: Татьяна Рачкова.
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