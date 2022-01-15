Щербакова снова воздержалась от четверных под взором Мишина. Ягудин не уверен в появлении Коляды на Олимпиаде

Что происходит на чемпионате Европы накануне решающего вечера.

С утра на основной арене «Тондираба» снова появились Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. На этот раз на тренировке была и Этери Тутберидзе, а собаку Александры Круэллу можно было увидеть на трибунах. Более того, она с интересом следила за происходящим. И пискнула на одном из четверных своей хозяйки в прогоне под музыку.

К тренировкам, как когда-то сказал мне Даниил Глейхенгауз, не нужно относиться серьезно, но чистого исполнения ни одной из программ у наших не было. Коротко перечислим, что было у каждой из фигуристок под музыку.

С настроением все в порядке

Валиева: упала на четверном сальхове, затем допустила «бабочку» на тройном акселе, после чего чисто исполнила каскад из четверного тулупа и тройного, тройной риттбергер, допустила степ-аут на четверном тулупе, чисто исполнила каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

Трусова: исполнила тройной флип, четверной сальхов, двойной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, падение с четверного лутца, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Щербакова: «бабочка» на флипе, тройные флип и тулуп, два двойных акселя, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Все прокаты россиянок спокойно смотрел с центральной трибуны заслуженный тренер России Алексей Мишин, и что-то подсказывает, что ему было особенно интересно последить за результатами Щербаковой.

Ну а фурор наши девчонки произвели потом, на разминке в зале, когда, завидев меня на втором этаже, делающего фотографию, взяли телефоны и стали фоткать в ответ. Просто красавицы. Значит, с настроением все в порядке.

Наши девушки выйдут на лед в произвольной программе сегодня начиная с 22.52 мск.

Ягудин — о составе на командник

Олимпийский чемпион и комментатор Алексей Ягудин высказал свое мнение о возможной заявке сборной России на олимпийский командный турнир на Олимпиаде-2022.

— У всех наших в голове сидело, что они могли выиграть и стать чемпионами Европы. Но помимо того, что в голове есть «ты можешь выиграть», все трое — дебютанты. Шанс не придуман, не сюрреалистичен был. Второй фактор, который сыграл еще бОльшую роль — Олимпиада. Как бы мы ни рассматривали результаты чемпионата России, мы понимаем, что вопрос о составе стоял открытым: кто из этих четырех спортсменов будет в сборной? Кого ставить в короткую в команднике, делать ли замену? У Миши Коляды сейчас небольшая травма. Но главное что делать сейчас? Вопрос все еще открыт. Кондратюк — понятно, он должен ехать. Мне непонятно, должен ли ехать Коляда. В паре Мозалев — Семененко тоже непонятно.

— Но Мозалев же два раза выиграл у Евгения.

— Но не надо было вот так кататься. Окажись хоть кто-то один на пьедестале... Я даже не могу представить, как федерации сейчас принимать решение. Что делать? В Америке стали опираться не только на чистые правила, как показал чемпионат, но и мы всегда отличались тем, что у нас нет результата чемпионата России, по которому мы тупо посылаем. Все-таки решение коллегиальное, с участием тренерского совета, федерации. Что им сейчас делать — не знаю.

— Андрей Мозалев не заслуживал третье место?

— Ненавижу сослагательное наклонение. Если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушка. Чтобы стать третьим, надо было кататься. У него один лишний элемент, сальхов по нулям, потому что было много повторов. «Бабочка» на четверном сальхове, но оказался тройной, и из-за этого повтор. Ему не хватило немного... Но как немного? Иногда не хватает одной сотой, а тут прилично баллов.

— Что происходит с нашими между короткой и произвольной программами?

— Олимпиада. Возможность туда поехать. По поводу подиума и Мозалева, на мой взгляд — у Грассля вообще три четверных, которые впервые засчитали чисто, без недокрутов. Васильев выиграл компонентами. Это самый крутой турнир в жизни этого спортсмена.

— Видели, как прыгал Ламбьель?

— Ну, мы не прыгали, мы прыгали после Кондратюка, у нас были свои фавориты. Но то, что сделал Васильев, заслуживает однозначно медали. Все чистенько, какие выезды! У Мозалева, простите, два недокрута на акселях и лишний элемент.

— Прокомментируйте выступление Кондратюка, там больше позитива. Он достоин командника Олимпиады?

— Да. У него, как показал опыт последних турниров, есть чемпионат России и Европы. Если бы он стрельнул на одном турнире, а потом пропал — это другая ситуация. Но дайте ему еще хотя бы один сезон. Невозможно так сразу делать выводы. Семененко — живой пример. Его послали в прошлом сезоне на чемпионат мира после Кубка России, он приехал, стабильно исполнил обе программы. Командник в Японии — все чистоганом. Этот сезон уже по-другому складывается. То, что я говорил — как бы ты ни хотел абстрагироваться, после сильных выступлений других часто выступаешь не очень хорошо. Как бы ты ни отключался, мозг считает и приблизительно понимает по реакции трибун, что происходит. Думаю, ребята прекрасно понимали, как откатали Грассль и Васильев, там был взрыв. Человеческая психология — сложная штука, много аспектов, которые могут сыграть злую шутку. Давление Олимпиады — прежде всего. Федерация дала шанс подумать. Отправили Семененко на Европу, хотя он был четвертым на России. А если бы Кондратюк провалился и выиграл бы Мозалев? Сейчас хотя бы один вопрос отпал.

— Кондратюк или Коляда в команднике?

— Никогда не отвечу на этот вопрос. Это неэтично и не тактично. Как сказать — я хочу, чтоб тот поехал или нет? Это бред. Я же хочу, чтобы было золото командного турнира у России, а кто его добудет, мне, 41-летнему человеку, вообще все равно.

— Даже если Плющенко? (общий смех)

— (отсмеявшись) Я же уже обещал, что если будет Ханю, я встану в ряд девушек, поднимающих игрушки и дарящих цветы после выступлений. Пытаюсь придумать, как это устроить.

— Сами не хотите поучаствовать в Олимпиаде?

— Нет, нет. Меня только на памятник уже можно. Я уже не помню, что там вчера было. У меня уже эта, деменция.