Фигуристки Тутберидзе прервали разминку, чтобы сфотографировать корреспондента «СЭ»

Российские фигуристки команды Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова отреагировали на появление корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова рядом с разминочным залом, где проходило занятие фигуристок.

Фигуристки ненадолго прервали разминку, чтобы скопировать действия журналиста — достали телефоны и начали снимать.

Наши девчонки разминаются прямо с пресс-центром, а ещё отчётливо слышен писк, будто Круэллы) pic.twitter.com/spvCyaYEhu — Lublineс93 (@Lublinec931) January 15, 2022

Валиева, Трусова и Щербакова достали телефоны и стали меня снимать. Страшно. pic.twitter.com/vgND1R5Gup — Lublineс93 (@Lublinec931) January 15, 2022

Произвольная программа у женщин состоится 15 января, в субботу. Первая из российских фигуристок Анна Щербакова выйдет на лед в 22:52 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2022 по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершится 16 января.