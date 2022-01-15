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Сегодня, 14:48

Фигуристки Тутберидзе прервали разминку, чтобы сфотографировать корреспондента «СЭ»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские фигуристки команды Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова отреагировали на появление корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова рядом с разминочным залом, где проходило занятие фигуристок.

Фигуристки ненадолго прервали разминку, чтобы скопировать действия журналиста — достали телефоны и начали снимать.

Произвольная программа у женщин состоится 15 января, в субботу. Первая из российских фигуристок Анна Щербакова выйдет на лед в 22:52 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2022 по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершится 16 января.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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