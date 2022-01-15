«Слова о соперниках-клоунах? Не знаю, о чем вы говорите». Стефан Ламбьель — о победе Кондратюка на чемпионате Европы

Интервью швейцарского тренера после яркого дня.

Стефан Ламбьель после чемпионата Европы переходит в новую категорию тренеров: он поднял латвийца Дениса Васильева, который до этого умел только выполнять тройные прыжки и катание, до новой высоты — континентальной бронзы. Вчера, да простит Марк Кондратюк, именно 36-летний швейцарец был героем дня. Сначала он прыгал, изображая рок-концерт, на трибунах.

Затем творил нечто невообразимое у бортика.

И наконец, уже в микст-зоне, где располагается экран, перед которым сидит лидер, продолжал куролесить: угостил Васильева конфетами, бегал по залу и в экстазе говорил... про все. В этот вечер он мог на кураже и докторскую по биоинформатике защитить.

Я еще с одним российским журналистом подошел к Ламбьелю сразу после выступления Дениса Васильева, — но тогда он довольно жестко (для себя и вовсе металлическим голосом) сказал на просьбу о комментарии: «А мне не нужно ничего комментировать». И ушел. Коллеги из РИА «Новости» опубликовали следующую фразу:

— Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис — звезда! Если все это цирк, то остальные в нем — клоуны, а Денис — настоящий фигурист. Он первый раз исполнил так чисто и мощно произвольную программу с четверным прыжком.

Я был очень высоко в облаках

Как утверждают коллеги, этот треш-ток слышали несколько человек. Но аудиозаписи, как понимаю, не осталось. Лично я фразу о цирке и клоунах, если честно, не слышал. Но Стефан был в такой крайней степени экзальтации, что мог допустить и такое. Во всяком случае, показалось — ему было обидно, что латвийца обгоняют соперники, которые просто перепрыгивают его подопечного. На другой чаше весов — его интеллигентность и схожесть слов clowns и clouds в английском, «клоунов» и «облаков», о которых тоже говорил Ламбьель, мол, не могу с них спуститься.

После пресс-конференции я предложил Ламбьелю поговорить на французском, но к тому моменту он уже остыл: «Если хотите, давайте и на английском. Просто вы подошли не в самый подходящий момент. Я был очень высоко в облаках после этого выступления и не знал, как спуститься на землю. До сих пор не знаю, как это сделать».

— Если мы включим аналитику и попытаемся отключить эмоции, то как оцените выступление Дениса?

— Для меня это было невероятное выступление. Даже когда он шагнул на каток для шестиминутной разминки, я увидел, как он здорово течет по катку, будто он в потоке. А он был первым фигуристом в разминке, для него этот шестиминутный разогрев особенно важен. Он был сконцентрирован, контролировал себя. Я сказал ему несколько слов, когда он вышел, для меня было важно увидеть, что он не только здесь исполняет что-то, но и наслаждается. Я видел, что он ловит этот момент. И ничего не могло остановить его. Это было действительно настоящее выступление чемпиона.

Все выглядело как из учебника

— Вы один из величайших представителей европейского катания этого века. Марк Кондратюк имеет потенциал для того, чтобы стать таким же?

— Я должен сказать, что не видел его выступления в произвольной программе. Не знаю, что он сделал. Я видел некоторые части короткой программы и думаю, что он обладает невероятной силой, мощью. Я счастлив видеть, что он очень... щедр. Что я видел во время короткой программы, так это его щедрость. Он способен соединяться с аудиторией и давать ей энергию. Это то, что я ценю в нем.

— Ваш ученик скорее катальщик, в России фигурное катание — прежде всего прыжки. Что важнее?

— Да все важно. И то и другое.

— В кулуарах после выступления Васильева вы говорили о неком «учебнике». Что мы должны придерживаться правил. Что вы имели в виду?

— Тут нет секрета, я был просто счастлив катанием Дениса, потому что все выглядело как из учебника (англ. textbook — в фигурном катании это письменное описание идеального исполнения элементов. — Прим. «СЭ»). Элементы из текстбука, которые я хотел бы видеть в фигурном катании. Если вы хотите учиться фигурному катанию, вы могли увидеть, что в точности нужно делать.

— Также коллеги услышали вашу фразу: «Если это цирк, то Васильев — фигурист, а все остальные — клоуны». Здесь поясните?

— Я не знаю, о чем вы говорите.