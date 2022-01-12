Парное катание на чемпионате Европы — полный фарс. Россия соревнуется сама с собой и рискует перед Пекином

Нам пора отправлять на ЧЕ резервные составы.

Чемпионат Европы. Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 82,36

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,58

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,26

4. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 62,76

5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 62,21

6. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 61,93

Сборная России занимает три первых места в парном катании на чемпионате Европы после коротких программ. Но если результат у мужчин в Таллине стал действительно неожиданностью и поводом для искренней радости, то у пар случившееся — неизбежность. Разве что мировой рекорд Анастасии Мишиной и Александра Галлямова разбавляет скуку и споры вокруг разницы в подходах к оценкам у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским. Но главное, что россияне рискуют (в период активного распространения омикрона) здоровьем и силами наших лидеров за три недели до старта Олимпиады не пойми зачем.

Соперников у России не было еще до старта соревнований

Кто-нибудь может объяснить, для каких целей мы отправляем на этот предолимпийский чемпионат Европы лучших из лучших? Хоть какие-то смыслы можно найти в новом опыте для наших молодых одиночников, объяснить необходимость показать себя перед международными арбитрами танцевальным дуэтам, Камиле Валиевой собрать все титулы в рекордно молодые годы... Но вот для чего поездка на ЧЕ нашим парам? Почему мы везем на этот третьесортный турнир тех, кому спустя уже три недели бороться сразу за две медали — в командном и одиночном первенстве — на Олимпиаде? Если речь идет о статусе России, то с задачей выиграть все три медали в Таллине справился бы практически любой набор российских дуэтов с прошедшего чемпионата России. Увы, этот вид переживает далеко не лучшие свои годы и хоть какое-то развитие кроме нашей страны имеет только в Китае и разве что в США с Канадой.

В этом сезоне внезапно ярко проявила себя пара из Японии. Но в Старом Свете — полнейшая тишина. Раньше в Германии с разными партнерами каталась Алена Савченко, во Франции блистал дуэт Ваннессы Джеймс и Моргана Сипре... Но вот только ни тех ни других уже несколько сезонов на соревнованиях по разным причинам нет. Единственная пара хотя бы с каким-то именем, опытом и потенциалом была в Италии. И та снялась! По неизвестной причине Николи Делла Моники с Маттео Гуаризе в Эстонии не будет. Как и главного ветерана не только в парах, но и в целом во всем ISU, — монументальной Зои Джонс с Британских островов. «Неэтично так говорить, но конкурентов у нас здесь быть не может», — честно сказала перед стартом ЧЕ Батина Попова. Так почему бы не дать шанс показать себя в Таллине паре, с которой она работает? Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным это заслужили.

Судьи не заметили ошибку у Тарасовой и Морозова

Вопросы есть и к организаторам ЧЕ в лице Международного союза конькобежцев. Даром нам нужны по два немецких и итальянских дуэта, если они с трудом преодолевают отметку в 60 баллов? Не лучше бы было дать дополнительные квоты России, где и помимо акробатики Павлюченко и Ходыкина есть бойкие Юлия Артемьева и Михаил Назарычев? Неужели зрителям на них было бы смотреть не интереснее? Надо признать, итальянцы хотя бы над постановками постарались, а вот широко рекламируемые грузины проверку не прошли и закопались среди прочих посредственностей. И каким же шоком было после трехчасового страдания в четыре разминки уровня первенства Сызрани увидеть на льду Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Лучший прокат короткой сезона и очередной повод Этери Тутберидзе подключить административный ресурс и включить их в командные Пекина. К тому же сегодня их правда есть за что похвалить.

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Воздушное катание, которое цепляет от первой и до последней минуты. Даниил Глейхенгауз здорово раскрыл лучшие хореографические качества спортсменов, а Тарасова наконец-то собралась, и разве что касание льда на выбросе не позволяет говорить об идеальном выступлении. Любопытно, что судьи предпочли не обратить на помарку внимания. Правильный тренер? У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, казалось бы, тоже не абы кто, а сама Тамара Москвина, да только их не пожалели и вспомнили про ошибку на сальхове.

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Зато мировым рекордом порадовали знаменитого специалиста Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они в уникальном положении — чемпионы России и мира, но при том дебютанты первенства континента. Только Насте с Сашей, пожалуй, и был смысл приезжать на арену «Тондираба» собрать недостающий титул. А остальные квоты по примеру США и Японии отдать резервистам. Хотя бы из той логики, что сразу после Пекина начнется подготовка к Милану, где на первый план выйдут уже другие люди...