Странное судейство российского арбитра на Евро. Подтащила пару Тутберидзе и не стала помогать парам Москвиной

Изучаем особенности российского подиума в короткой программе чемпионата Европы.

Россия взяла шесть из шести мест на подиуме в первый день чемпионата Европы. В парах нашим откровенно скучно — никто с ними не борется. Что ж, давайте тогда последим за огнем в противостоянии российских пар, тем более что там уже начались игры с олимпийским оттенком.

Инфляция уже не только в России, но и Европе

Что произошло в парах и что мы увидели на поверхности? Полный триумф российского фигурного катания. Мишина и Галлямов — с мировым рекордом первые (82,36), Тарасова и Морозов — рядышком (81,58), Бойкова и Козловский сорвали один элемент, но получили свои 76,26. Теперь вдадимся в детали и попробуем прочитать, что между строками в этих высушенных, как рыба, цифрах.

82,36 балла Мишиной/Галлямова — много это или мало? К примеру, китайская пара Суй/Хань, которые уже считаются живыми легендами парного катания, на домашнем Asian Trophy получили 79,27 балла. Подзавалили тодес в конце, но в остальном все элементы чистые и все за исключением одного на четвертый уровень. По компонентам — 36,97.

Мишина и Галлямов получили во второй оценке 38,06 балла. Они действительно все сделали, но таким ли вы видите мировой рекорд — с двумя потерянными уровнями? Почему-то думается, что Тамара Николаевна Москвина после такого проката сказала что-то про тяжелое катание, про шероховатости на выбросе (даже российская судья поставила +3, а не +4 и +5, как остальные!). Да, добавилось много мелких деталей, в этом прокате Настя как никогде играла с публикой и судьями, но 9,64 за представление не ставили даже на чемпионате мира. Это цифры прошедшего чемпионата России. Теперь они и в Европе. До 10 уже недалеко.

В принципе это хорошо — ну да, боремся мы заочно с китайцами перед Олимпиадой. Можно же порадоваться за влияние нашей федерации! Что в фигурном катании с лоббизмом все хорошо.

Так-то оно так, если лоббизм работает в поддержку всех. Настя и Саша по крайней мере откатали чисто. А вот чтобы объяснить оценки за один из элементов Тарасовой и Морозова и общие оценки конкретно российской судьи Ольги Кожемякиной, нам нужно погрузиться в политику.

Тарасова и Морозов превратились в первый номер — для влиятельной российской судьи

Прокат Тарасовой и Морозова был действительно крутым. Восторги комментаторов Первого канала были оправданы, хотя показалось, что Ягудин и Гришин перебрали. Действительно программу вычистили, но скорее вопрос здесь, почему лишь за две недели до Олимпиады, а не почему же они такие неземныые. Статус первой и даже второй пары уже уходит. Или все же нет?

Главное откровение итогового протокола — плюсовые оценки за касание рукой партнерши на выбросе флипе. Даже Первый канал немного удивленно в анонсе видео пишет: «Несмотря на ошибку партнерши на выезде с выброса, спортсмены получили лучшую оценку в карьере — 81,58».

Хорватская судья поставила за этот элемент +3, российская и большинство других +2. Да, мы знаем, что судьи руководствуются особой системой, при которой положительные черты элемента могут перевесить негативные. И снижение за касание рукой, как написано в правилах, приводит к снижению -1 или -2. Но это же каким идеальным был выброс во всем остальном, если он набирает по GOE +0,93, а должен в обычной жизни балансировать на грани нуля? Показалось, судя по расположению Евгении и Владимира на льду, что партнер мог закрыть от судей спорную ситуацию, но это маловероятно. И точно не всей бригаде.

Но главное тут даже не этот момент, а сравнение оценок российской судьи. Их вполне можно трактовать как олицетворение политики федерации. У мужчин, например, парни у Татьяны Шаркиной встали идеально по своим местам, а в национальном рейтинге — Кондратюк, Семененко и на отдалении Мозалев. Напомним, в итоге выиграл последний. А Ольга Кожемякина — точно не простой судья. Она долгое время занимает посты в московской и российской федерациях. И провела много лет в этом спорте, чтобы называть ее оценки обычным совпадением.

Ольга Кожемякина инспектирует дворец в Южно-Сахалинске перед проведением Игр «Дети Азии». Спортивная школа «Кристалл»

У пар результаты поистине удивительны. Кожемякина поставила на первое место как раз Тарасову/Морозова, причем с еще более внушительным мировым рекордом 83,25! Мишина и Галлямов проиграли полтора балла, а Бойкова/Козловский (вот сейчас вы действительно удивитесь) получили от россиянки восьмую из девяти сумм! Хуже отсудила только Франция, и то разница 24 сотых.

Не спешите закрывать рот — Мишиной и Галлямову российский арбитр тоже влепила восьмую сумму из девяти! Меньше поставила только хорватка Ловорка Кодрин, которая по стечению обстоятельств также наверх водрузила пару из «Хрустального».

Идет ли противостояние Москвиной и Тутберидзе за командник?

Слишком многое сходится, не находите? Очевидно, что российский арбитр лучше всего относится к паре Тутберидзе — Транькова, а вторую пару Москвиной сдерживает. Может быть, так просто совпало. Интересно, как сложится конъюнктура в произвольной программе.

Но также это может говорить о том, что Тарасова/Морозов и их штаб совершенно не отказываются от идеи выступить в командном турнире, либо на замене, либо даже без нее — как первый номер сборной. Еще один, более тонкий вариант — это возможный инструмент торга в борьбе за путевку на командник Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. По-другому этот набор совпадений, складывающихся в закономерность, объяснить сложно.

Ждать развязки осталось недолго. Главное, чтобы в разборках между собой мы не утопили сборную в команднике.