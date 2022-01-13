«Девочек Тутберидзе» больше нет. Есть Валиева и остальные — за три недели до Олимпиады

Морально-волевых, которыми славился «Хрустальный», может не хватить на решающий рывок.

Чемпионат Европы. Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02

Что показала короткая программа у женщин? Например, что чемпионат Европы, который последние недели и даже годы казался колхозной водокачкой, куда нашим и ездить-то не стоит, неожиданно превращается в нормальный турнир. На котором одна девушка выигрывает в одну калитку, но у двух из трех россиянок из лучшей группы мира реальные проблемы. Если разобрать протоколы и увидеть оценки наших за компоненты или отсутствие восклицательных знаков за ребра, то станет понятно, что на подиуме сегодня могла оказаться одна Валиева.

Но про судейство все сегодня сказал тренер Виктории Сафоновой Олег Васильев. Наш человек, живет в России, а в интервью РИА Новости спрашивает, ужинали ли судьи короткой программы с Тутберидзе, как танцевальные арбитры месяц назад. Переливать из пустого в порожнее о судействе после таких слов олимпийского чемпиона не имеет смысла.

Российский подиум на Олимпиаде уже не очевиден

Еще показала, что за две недели до Олимпиады машине Тутберидзе, которая четыре года неслась и крушила все, не хватает горючего. Не успевают довезти. Хотя именно «Хрустальный» — пример той школы, которая выигрывает в тяжелейших ситуациях, на грани пропасти, при изнеможении. И Загитова на ЧМ-2019, и Щербакова на ЧР-2020, и десятки примеров поменьше. Но в январе 2022-го, на подходе к олимпийской развязке, мы имеем: две ученицы Тутберидзе, Косторная и Усачева, с травмами, Хромых вне игры, Щербакова в очень тяжелой форме, с тейпом на ноге и проблемами даже на двойном акселе, Трусова также нестабильна и далека от пекинского золота. Да, далека она и от бронзы, но нет гарантии, что в одном отдельном прокате, к примеру, в командном турнире не случится чего-то страшного.

На этом фоне еще виднее полное расслоение в группе — Валиева настолько дальше и лучше, что можно заканчивать эпопею с девочками Тутберидзе. Девочка у Тутберидзе сейчас одна, остальные никак не производят впечатление частей грозной машины. Говорят, настроение у Этери Георгиевны на Евро тоже не очень. Волонтеры жалуются, что даже не хочет фотографироваться.

У Валиевой — особенное положение?

То, что она сделала с Валиевой и вместе с Валиевой — абсолютно уникально. Но группа Тутберидзе всегда основывалась на том, что там есть главный тренер — и фигуристки как производная от нее. Не было явных фаворитов, всегда между собой боролась группа девочек, таким образом толкая друг друга вперед. Но Камила определенно в особых условиях. Возможно, они не созданы Тутберидзе, а заработаны самой 15-летней вундеркиндкой, но они есть.

Во-первых, накатанная произвольная программа, которой второй сезон, во-вторых, поступательное продвижение в контенте, без резких движений типа пятиквадка в произвольной. Неизвестно, как распределялось внимание между Щербаковой и Валиевой в прошлом сезоне, но на выходе получается, что Камила выучила и вставила новые прыжки и осталась здоровой. А Анна борется с четверными и хотя говорит, что с физической формой все нормально, от старта к старту все очевиднее обратное. В-третьих, идеальная закачка Валиевой. Посмотрите на ее ноги — они очень мощные, но это не бросается в глаза, как в случае с Трусовой. И Камила — единственная, о травмах которой до нас даже слухов не долетает последние года два.

Куда пойдет Камила из Пекина?

Еще большая интрига кейса Валиевой в том, что будет после Олимпиады и чемпионата мира. Как Валиева пойдет по тропинке, протоптанной Загитовой? Вариант уйти сразу на поверхности, но противоречит желанию Этери Георгиевны наконец построить долгую и удачную карьеру кому-то из своих фигуристок. Валиева очень понадобится и для шоу, над финансовым успехом которых команда Тутберидзе сейчас усиленно работает. Ближайшие годы #лучшийтренерстраны посвятит маркетинговым дивидендам своих спортивных успехов.