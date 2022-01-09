Жулин ответил на вопрос о готовности Кацалапова к чемпионату Европы
11:50
Тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» оценил готовность Никиты Кацалапова, который выступает в паре с Викторией Синициной, перед чемпионатом Европы.
«С Никитой все хорошо. Он готов к выступлению на предстоящих соревнованиях», — сказал Жулин «СЭ».
О травме Кацалапова стало известно 24 декабря. Пара снялась с соревнований. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплекте «Тондираба».
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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