Валиева упала и допустила «бабочку» на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Лидер чемпионата Европы после короткой программы Камила Валиева (90,45 балла) неудачно откатала прогон произвольной программы на тренировке за несколько часов до выступления.

Чемпионка России упала на четверном сальхове, затем допустила «бабочку» на акселе, после чего чисто исполнила каскад из четверного тулупа и тройного, тройной риттбергер, допустила степ-аут на четверном тулупе, чисто исполнила каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

15-летняя Валиева выйдет на произвольную программу в субботу после 23:00 мск.

Чемпионат Европы-2022 по фигурному катанию в Таллине (Эстония) завершится 16 января.