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Сегодня, 15:20

Авербух уверен, что после женской произвольной программы весь пьедестал будет российским

Георгий Скобликов

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от произвольной программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что пьедестал будет российским. А что касается первого места, то будем смотреть. На данный момент в этом сезоне Валиева выглядит самой предпочтительной», — сказал Авербух «СЭ».

Среди женщин сборную России по фигурному катанию на чемпионате Европы-2022 будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Женская произвольная программа на чемпионате Европы по фигурному катанию начнется сегодня, 15 января, в 21:30 по московскому времени.

Фигурное катание
Илья Авербух
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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