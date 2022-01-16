Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поздравила российских фигуристов после чемпионата Европы и вспомнила о своей победе на континентальном первенстве в 2015 году.

«Следила за выступлениями ребят в Таллине и, конечно, не могла не вспомнить свой победный чемпионат в 2015 году. Это был интересный и волнительный старт, у нас была борьба с Еленой Радионовой, мы обе были готовы на 100 процентов, обе катали чисто и было понятно, что будет минимальный разрыв, но непонятно в чью пользу... и когда я увидела баллы, то эмоции зашкаливали! Радость была даже больше, чем на победном чемпионате мира, который прошел через два месяца.

Сегодня поздравляю всех наших фигуристов! Нереальная гордость! Я знаю то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле результат огромной и сложной работы! Все большие молодцы!» - написала Туктамышева в Instagram.

В соревновании одиночниу победила Камила Валиева. Среди одиночников лучшим стал Марк Кондратюк. В соревновании пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а турнир танцевальных дуэтов выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.