Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после чемпионата Европы в Таллине, где она заняла второе место.

«Чемпионат Европы-2022. Столько эмоций было пережито за эти несколько дней, столько нервов потрачено.

Но главное, что в итоге остается только невероятная радость и очень ценная для меня медаль. Спасибо каждому, кто переживает со мной все эти эмоции. Спасибо моим тренерам, родным и болельщикам! Я счастлива иметь такую поддержку», - написала Щербакова в Instagram.

Первое место заняла Камила Валиева. Бронзу завоевала Александра Трусова.