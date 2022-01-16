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Сегодня, 22:09

Щербакова — о серебре чемпионата Европы: «Столько нервов потрачено»

Щербакова поблагодарила тренеров и болельщиков после чемпионата Европы
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после чемпионата Европы в Таллине, где она заняла второе место.

«Чемпионат Европы-2022. Столько эмоций было пережито за эти несколько дней, столько нервов потрачено.

Но главное, что в итоге остается только невероятная радость и очень ценная для меня медаль. Спасибо каждому, кто переживает со мной все эти эмоции. Спасибо моим тренерам, родным и болельщикам! Я счастлива иметь такую поддержку», - написала Щербакова в Instagram.

Первое место заняла Камила Валиева. Бронзу завоевала Александра Трусова.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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