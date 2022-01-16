Букин поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата Европы

Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата Европы.

«Хочется сказать всем огромное спасибо! Таллин, спасибо за теплый прием. А мы идем дальше», — написал Букин в Instagram.

Букин и Степанова за две программы набрали 213,20 балла и заняли второе итоговое место. Пара уступила только другому российскому дуэту — Виктории Синициной и Никите Кацалапову (217,96).