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Сегодня, 20:25

Букин поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, поблагодарил болельщиков за поддержку после чемпионата Европы.

«Хочется сказать всем огромное спасибо! Таллин, спасибо за теплый прием. А мы идем дальше», — написал Букин в Instagram.

Букин и Степанова за две программы набрали 213,20 балла и заняли второе итоговое место. Пара уступила только другому российскому дуэту — Виктории Синициной и Никите Кацалапову (217,96).

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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