Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:08

Соколовская: «Даже не знаю, на сколько баллов Кондратюк увеличил личный рекорд на ЧЕ»

Анна Горшкова
Корреспондент

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, прокомментировала то, что ее подопечный на ЧЕ в Таллине увеличил личный рекорд.

«Совершенно нет. Я даже не знаю, если честно, на сколько именно баллов он его увеличил. Для меня, как для тренера, это неважно. Что же важно? Что Кондратюку поставили третий уровень сложности за дорожку шагов и за вращение. Да и выезды на прыжках оставили желать лучшего. А это означает, что работы у нас с ним непочатый край», — приводит слова Соколовской RT.

На прошедшем турнире в Таллине 16-летний Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы, набрав по сумме выступлений 286,56 балла.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/949888-sokolovskaya-kondratyuk-bally-rekord
Фигурное катание
Марк Кондратюк
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский журналист — о Валиевой: «Она допустила серьезные ошибки, но все еще фаворитка Олимпиады»

Соколовская призналась, что запрещает Кондратюку ездить на общественном транспорте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости