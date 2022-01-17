Соколовская: «Даже не знаю, на сколько баллов Кондратюк увеличил личный рекорд на ЧЕ»

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, прокомментировала то, что ее подопечный на ЧЕ в Таллине увеличил личный рекорд.

«Совершенно нет. Я даже не знаю, если честно, на сколько именно баллов он его увеличил. Для меня, как для тренера, это неважно. Что же важно? Что Кондратюку поставили третий уровень сложности за дорожку шагов и за вращение. Да и выезды на прыжках оставили желать лучшего. А это означает, что работы у нас с ним непочатый край», — приводит слова Соколовской RT.

На прошедшем турнире в Таллине 16-летний Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы, набрав по сумме выступлений 286,56 балла.